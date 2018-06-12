英威廉王子將訪中東 分別會以巴領導人

（中央社倫敦11日綜合外電報導）發言人表示，英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）本月底造訪中東時，將分別與以色列總理尼坦雅胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談，同時也會會見敘利亞難民。
法新社報導，王位第2順位繼承人威廉王子是首位代表英國政府到以巴官方訪問的王室成員，時間從24到28日，行程第一站會先到約旦。
在約旦時，威廉王子將會見年輕的敘利亞難民，並下榻約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的私人寓所。
不過威廉王子目前沒計劃會晤阿布杜拉二世及芮尼雅王后（Queen Rania），因為約旦行程重點是與23歲王儲侯賽因．阿布杜拉（Hussein bin Abdullah）建立關係。
在以色列，威廉王子26日將造訪猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）並獻花致意，隨後與尼坦雅胡會談，並前往以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）寓所和他見面。
威廉王子的發言人克諾夫（Jason Knauf）在白金漢宮向記者簡報說，王子27日將前往阿巴斯（MahmudAbbas）在雷馬拉（Ramallah）的辦公室拜會阿巴斯，並會見難民和年輕的巴勒斯坦人，並頌揚「巴勒斯坦的文化、音樂和食物」。
行程最後一天來到耶路撒冷，威廉王子將造訪橄欖山（Mount of Olives）及曾祖母艾莉絲公主（Alice）的墓。艾莉絲公主是女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）的母親。
路透社報導，雖然此行是應英國政府要求所生，克諾夫說，他們已經討論要進行類似行程很多年了。
克諾夫告訴記者：「如今是適當時機，且劍橋公爵是訪問的正確人選。」
他說王子很期待要「和當地人民建立真實且歷久不衰的關係」。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070612