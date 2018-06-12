英威廉王子將訪中東 分別會以巴領導人

（中央社倫敦11日綜合外電報導）發言人表示，英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）本月底造訪中東時，將分別與以色列總理尼坦雅胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談，同時也會會見敘利亞難民。

法新社報導，王位第2順位繼承人威廉王子是首位代表英國政府到以巴官方訪問的王室成員，時間從24到28日，行程第一站會先到約旦。

在約旦時，威廉王子將會見年輕的敘利亞難民，並下榻約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的私人寓所。

不過威廉王子目前沒計劃會晤阿布杜拉二世及芮尼雅王后（Queen Rania），因為約旦行程重點是與23歲王儲侯賽因．阿布杜拉（Hussein bin Abdullah）建立關係。