63歲阿嬤拒當下流老人 重回職場獲肯定

而台灣也進入高齡社會，許多退休者也不希望自己成為「下流老人」，紛紛重回職場，貢獻所長。

日本知名書籍「下流老人」，點出了高齡社會複雜又多變的經濟狀況，年輕時收入還不錯的中產階級，若存款不多又背負了二、三十年的房貸，年過65歲後即可能因「隱性貧窮」淪為貧戶的風險。

萍姐原本是進出口貿易業務，被公司外派至中國十幾年，直到去年完成階段性任務後，回台才發現公司內部人力已足，並無適合的職缺可安排，一時間她成了閒置人力，雖然雇主沒有任何表示，但萍姐不想坐領乾薪，只好帶著不捨與無奈提前辦理退休。

辦理退休後，萍姐仍積極找尋事業的第二春，但萍姐不論是從報紙或人力銀行的徵才訊息中投遞的貿易業務職缺，都石沉大海，甚至萍姐還增加投遞廚房助理及餐飲服務等職缺，仍因年紀關係，仍被婉拒。

當萍姐打算放棄重返職場時，抱著最後一絲希望，前往銀髮中心尋求就業協助。

銀髮中心首先為萍姐擬定就業行動計畫，依其特質與經驗進行評估，同時強化其求職履歷表以凸顯她的就業優勢，再來是提醒她面試時該注意的細節。

透過銀髮中心的分析，萍姐清楚知道自己的缺點，慶幸自己來到銀髮中心，讓她在茫茫職海中看見明燈、找到方向。

後來，萍姐因具備流利的英文能力，且略懂日、韓語，於是銀髮中心便與推廣天然有機及環保無毒產品友善廠商聯絡，得知雇主正想招募具英、日、韓語文能力的「門市導購業務」，隨即向雇主推介萍姐為其安排面試，她也不負眾望地順利錄取並於一週後上班。

萍姐說，應試時並沒有問太多待遇或上班時間等問題，只秉持著一份信任及誠懇，果然在第一個月就為公司帶來亮眼績效，深獲雇主肯定，且與同事間相處融洽，她相信在未來的日子裏，人生之流會持續向上並充滿希望。（編輯：陳清芳）1070612