NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

63歲阿嬤拒當下流老人 重回職場獲肯定

中央社2018/06/12 11:47
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北12日電）今年63歲的萍姐原為進出口貿易業務，長期派駐中國，去年返台發現公司並無適合職缺，只好提前退休。她退休後努力重返職場，第一個月就為新公司帶來亮眼績效，深獲雇主肯定。

日本知名書籍「下流老人」，點出了高齡社會複雜又多變的經濟狀況，年輕時收入還不錯的中產階級，若存款不多又背負了二、三十年的房貸，年過65歲後即可能因「隱性貧窮」淪為貧戶的風險。

而台灣也進入高齡社會，許多退休者也不希望自己成為「下流老人」，紛紛重回職場，貢獻所長。

根據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心發出的新聞稿，今年63歲的萍姐就拒當「下流老人」。

萍姐原本是進出口貿易業務，被公司外派至中國十幾年，直到去年完成階段性任務後，回台才發現公司內部人力已足，並無適合的職缺可安排，一時間她成了閒置人力，雖然雇主沒有任何表示，但萍姐不想坐領乾薪，只好帶著不捨與無奈提前辦理退休。

辦理退休後，萍姐仍積極找尋事業的第二春，但萍姐不論是從報紙或人力銀行的徵才訊息中投遞的貿易業務職缺，都石沉大海，甚至萍姐還增加投遞廚房助理及餐飲服務等職缺，仍因年紀關係，仍被婉拒。

當萍姐打算放棄重返職場時，抱著最後一絲希望，前往銀髮中心尋求就業協助。

銀髮中心首先為萍姐擬定就業行動計畫，依其特質與經驗進行評估，同時強化其求職履歷表以凸顯她的就業優勢，再來是提醒她面試時該注意的細節。

透過銀髮中心的分析，萍姐清楚知道自己的缺點，慶幸自己來到銀髮中心，讓她在茫茫職海中看見明燈、找到方向。

後來，萍姐因具備流利的英文能力，且略懂日、韓語，於是銀髮中心便與推廣天然有機及環保無毒產品友善廠商聯絡，得知雇主正想招募具英、日、韓語文能力的「門市導購業務」，隨即向雇主推介萍姐為其安排面試，她也不負眾望地順利錄取並於一週後上班。

萍姐說，應試時並沒有問太多待遇或上班時間等問題，只秉持著一份信任及誠懇，果然在第一個月就為公司帶來亮眼績效，深獲雇主肯定，且與同事間相處融洽，她相信在未來的日子裏，人生之流會持續向上並充滿希望。（編輯：陳清芳）1070612

英威廉王子將訪中東 分別會...AIT新館落成 黃國昌盼台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan