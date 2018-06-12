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筆戳獄友眼睛 受刑人判刑1年5月定讞

中央社2018/06/12 11:49
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北12日電）一名在台北監獄服刑的陳姓男子，不滿同房的張姓獄友指責他占用廁所，持原子筆朝張男眼睛戳去，但僅戳中眉毛。最高法院今天依重傷害未遂罪，判處陳男1年5月徒刑定讞。

陳姓男子因殺人未遂罪，於法務部矯正署台北監獄服刑，與張姓男子為同房獄友，平日交情不錯。

民國105年5月10日晚間，陳姓男子不滿張姓男子不斷制止他說話，還指責他占用廁所太久，按報告鈴請求調房。

由於獄方遲未處理，陳姓男子一時氣憤，持原子筆走到張姓男子背後，右手扳起張男頭部，左手持原子筆朝張男眼睛方向戳擊，但只戳到張男右眉，且因用力過猛，原子筆當場碎裂。

張姓男子遇襲後以手遮臉倒地掙扎，陳姓男子不顧其他獄友阻擋，又持保溫杯毆打張男，直到監所管理員到場才住手。張男因此受有兩眼結膜下出血、右臉挫傷等傷勢。

台灣高等法院二審認為，眼睛是人體重要且脆弱的器官，陳姓男子持原子筆朝張姓男子眼部戳擊，具有重傷害故意，但未造成重傷害的結果，應論處重傷害未遂罪。

高院考量，陳姓男子與其他受刑人同處一室，因空間狹窄難免爭執，生活壓力不是一般未受監禁者可相比。案發前陳男即對張姓男子有所不滿，但並未立即暴力相向，而是在通報獄方未獲即時處置後才施暴洩憤。

高院也審酌，張姓男子表明撤告，若處以陳姓男子重傷害未遂罪的最輕刑度2年6月，有情輕法重的失衡狀況，依犯罪情狀情堪憫恕減輕其刑，判刑1年5月。

案經上訴，最高法院今天駁回定讞。（編輯：張銘坤）1070612

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