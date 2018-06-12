旅遊數位化　國人遊海外網路黏著度97%　最常用這上網

海外旅遊除了護照、旅費及行李等基本物件，隨著智慧型手機高度普及、即時資訊查找需求及社群媒體高度滲透生活，網路裝置也被民眾視為海外旅行必備。根據Visa最新發布的「全球旅遊意向調查（台灣地區調查報告）」 ，台灣旅客到海外旅遊時，網路使用黏著度高達97%，高於亞太地區（90%）及全球（88%）平均數據，最常購買當地手機SIM卡上網。

台灣旅客高度依賴網路進行海外旅遊規畫，從行前規畫、預定階段都習慣透過網路來完善行程，即便是到了旅行目的地，也要全天候24小時保持行動裝置連網，以便搜尋觀光景點、路線規畫及社群媒體打卡分享等。



根據Visa年發布的「全球旅遊意向調查 (台灣地區調查報告)」 ，當受訪者被問及「海外旅遊網路使用情形」時，台灣民眾最常使用的是「購買當地手機SIM卡（43%）」，其後依序是「住宿免費Wifi（39%）」、「Wifi分享器（36%）」及「住宿外的免費Wifi（23%）」。