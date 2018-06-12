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旅遊數位化　國人遊海外網路黏著度97%　最常用這上網

記者顏真真／台北報導2018/06/12 12:18
▲根據全球旅遊意向調查 (台灣地區調查報告）發現，台灣民眾到海外旅遊時，網路使用黏著度高達97%，高於亞太地區及全球平均數據，而最常購買當地手機SIM卡上網。（圖／NOWnews資料圖片）
▲根據全球旅遊意向調查 (台灣地區調查報告）發現，台灣民眾到海外旅遊時，網路使用黏著度高達97%，高於亞太地區及全球平均數據，而最常購買當地手機SIM卡上網。（圖／NOWnews資料圖片）

海外旅遊除了護照、旅費及行李等基本物件，隨著智慧型手機高度普及、即時資訊查找需求及社群媒體高度滲透生活，網路裝置也被民眾視為海外旅行必備。根據Visa最新發布的「全球旅遊意向調查（台灣地區調查報告）」 ，台灣旅客到海外旅遊時，網路使用黏著度高達97%，高於亞太地區（90%）及全球（88%）平均數據，最常購買當地手機SIM卡上網。

台灣旅客高度依賴網路進行海外旅遊規畫，從行前規畫、預定階段都習慣透過網路來完善行程，即便是到了旅行目的地，也要全天候24小時保持行動裝置連網，以便搜尋觀光景點、路線規畫及社群媒體打卡分享等。
 
根據Visa年發布的「全球旅遊意向調查 (台灣地區調查報告)」 ，當受訪者被問及「海外旅遊網路使用情形」時，台灣民眾最常使用的是「購買當地手機SIM卡（43%）」，其後依序是「住宿免費Wifi（39%）」、「Wifi分享器（36%）」及「住宿外的免費Wifi（23%）」。


▲台灣民眾海外旅遊網路使用情況。（圖／Visa提供）

範圍拉大至亞太各地區，亞太地區旅客與台灣民眾網絡使用習慣略有不同， 「住宿免費Wifi (35%)」為首選，其他依序為「購買當地SIM卡（33%）」、「手機國際漫遊（29%）」及「住宿外的免費Wifi（24%）」。

至於安排海外旅遊的網路資訊來源，無論是行前規畫或是抵達目的地，台灣民眾都習慣使用搜索引擎及社群網路空間來獲取資訊。但在行程預定階段，則偏好直接透過旅遊產品官網站或其他旅遊網站進行預定或下單。


▲台灣民眾安排海外旅遊的網路資訊來源調查。（圖／Visa提供）

Visa這項調查由Visa與市場調查公司 ORC International 聯手進行，並在27個市場進行的1萬5523次訪談過程中收集數據。受訪資料來自全球27個國家及地區，每個國家地區各執行500份有效問卷，印度、中國大陸、澳洲、紐西蘭則各自執行1000份有效問卷，問卷執行期間為2017年6月至7月，而埃及、科威特、沙烏地阿拉伯以面對面、搭配筆電的方式進行問卷調查，其餘國家/地區則進行線上問卷調查。
 

關鍵字visa網路sim手機台灣wifi海外旅遊
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