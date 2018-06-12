荷花朵朵開　新北5處後花園美不勝收

6月是荷花盛開季節，新北市農業局推薦淡水、金山、雙溪、三峽、三芝等5處賞荷後花園，朵朵荷花陸續綻放與油綠的荷葉相映，美景盡收眼底，預計花期到7月，且每處距離市區皆不到1小時車程，民眾不妨把握空檔來新北市後花園賞花。
新北市鼓勵農友改變種植習慣，發展地區特色產物，在淡水、金山、雙溪、三峽及三芝等地輔導農友種植荷花，打造新北市專屬後花園，也讓休耕農地多元化利用，採收下來的蓮藕與蓮子更能維護農民所得。
5處賞荷地點包括：淡水區屯山里、金山區磺清大橋、清水路周邊及三界壇路周邊(近聖德宮)、雙溪區上林里、三峽區龍埔里三樹路98巷進入（近三峽廣行宮）、三芝名人館周邊及淡金公路(台2線)沿線兩旁。
淡水區屯山里長李永清退休後回到屯山里服務，運用水源豐沛的大屯溪水，與當地農友一起將休耕田改種荷花，將荷花打造成屯山社區的特色作物，綠意盎然的荷葉隨風搖曳，每年都吸引許多遊客來賞花拍照，帶動地區觀光發展。
李永清表示， 今年屯山里種植荷花面積約7公頃，荷花不但種植省工好管理， 同時能將田地浸水濕潤，讓土壤維持養份，也不會雜草叢生 農友可以不再使用殺草劑除草，毒害土壤， 將來農地也可以隨時復耕或轉作其他經濟作物，增加農友收入。
農業局表示，夏季天氣炎熱，要賞荷花，清晨是最好的時候，此時光線優美，花朵最為艷麗綻放，點點露珠在荷葉上滾動，美不勝收。不過提醒民眾，荷花田為水田，田埂濕滑，帶小朋友前往注意腳步安全，並注意防曬，歡迎民眾來新北市後花園賞荷，支持在地農產品。