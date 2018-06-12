荷花朵朵開　新北5處後花園美不勝收

6月是荷花盛開季節，新北市農業局推薦淡水、金山、雙溪、三峽、三芝等5處賞荷後花園，朵朵荷花陸續綻放與油綠的荷葉相映，美景盡收眼底，預計花期到7月，且每處距離市區皆不到1小時車程，民眾不妨把握空檔來新北市後花園賞花。

新北市鼓勵農友改變種植習慣，發展地區特色產物，在淡水、金山、雙溪、三峽及三芝等地輔導農友種植荷花，打造新北市專屬後花園，也讓休耕農地多元化利用，採收下來的蓮藕與蓮子更能維護農民所得。

5處賞荷地點包括：淡水區屯山里、金山區磺清大橋、清水路周邊及三界壇路周邊(近聖德宮)、雙溪區上林里、三峽區龍埔里三樹路98巷進入（近三峽廣行宮）、三芝名人館周邊及淡金公路(台2線)沿線兩旁。