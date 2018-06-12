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中央社

皇翔董座：房市景氣回升 成交量增溫

中央社2018/06/12 11:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北12日電）皇翔建設股東會今天順利通過各項議案，並選出新任11席董事。小股東不滿公司營運不佳、獲利衰退，皇翔僅答覆會加強注意。董事長廖年吉認為房市景氣回升中，成交量增溫。

廖年吉會後接受記者訪問指出，先前房市景氣不是很好，目前房市供給量仍大，但房市歷經長期盤整後，買氣略有回升，小坪數和自住型為購買主力，近期成交量增溫，景氣正在緩步上升中。

皇翔建設去年合併營收新台幣29億9474萬元，大幅少於2016年的133億5489萬元，綜合損益歸屬母公司業主淨利2億2769萬元，大幅少於2016年的19億6831萬元，每股稅後盈餘0.7元，遠低於2016年的6.01元。

由於獲利衰退，皇翔今年配發股利僅1.5元，其中現金股利0.5元；法定盈餘公積、資本公積發放現金每股1元。

小股東質疑，皇翔去年營運能力衰退、餘屋銷售太少、負債比太高、配發股東紅利僅1億6386萬元。另外，也質疑期末未分配盈餘44億247萬元太少，同時公司應加強內控。

不過廖年吉並未親自回答，均要求財務副總經理游玉華代答。

游玉華僅表示，皇翔目前在台北市進行3個飯店開發案，因此需要運用資金，同時2016年有「歡喜城」建案入帳，2017年較少，因此營運數字衰退；至於配發現金股利加資本公積等合計每股1.5元，不算太少；其餘事項均會加強注意。

會中順利選出新任11席董事(含3席獨董)，與現有董事名單相同，包括皇翔投資公司代表人廖年吉、廖林淑花；張炳煌、陳嘉根、廖宇祥、蔡哲雄、鄭惠秋、廖珮如；獨立董事包括陳順天、呂振隆、洪素嬌。

游玉華會後告訴媒體，皇翔旗下3家興建中的飯店最快今年8、9月開幕的是與萬豪集團合作的台北市士林區「台北士林萬利酒店」；另外在信義區著名豪宅「皇翔御琚」總戶數48戶，目前已成交過戶約17戶。

另外今年預計持續銷售皇翔紫鼎、皇翔御花園、皇翔百老匯No.2 及其他個案，依據目前市場銷售狀況判斷，預估今年度可銷售皇翔御花園40戶、皇翔紫鼎20戶、皇翔百老匯No.2 計50戶、皇翔國鼎100戶及其他個案餘屋10戶。（編輯：林沂鋒）1070612

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