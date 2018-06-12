皇翔董座：房市景氣回升 成交量增溫

（中央社記者韋樞台北12日電）皇翔建設股東會今天順利通過各項議案，並選出新任11席董事。小股東不滿公司營運不佳、獲利衰退，皇翔僅答覆會加強注意。董事長廖年吉認為房市景氣回升中，成交量增溫。

廖年吉會後接受記者訪問指出，先前房市景氣不是很好，目前房市供給量仍大，但房市歷經長期盤整後，買氣略有回升，小坪數和自住型為購買主力，近期成交量增溫，景氣正在緩步上升中。

皇翔建設去年合併營收新台幣29億9474萬元，大幅少於2016年的133億5489萬元，綜合損益歸屬母公司業主淨利2億2769萬元，大幅少於2016年的19億6831萬元，每股稅後盈餘0.7元，遠低於2016年的6.01元。