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中央社

人口販運防制法 移民署拚下會期提政院版

中央社2018/06/12 11:54
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北12日電）人口販運防制聯盟今天說，內政部移民署從2016年起召開多次人口販運防制法修法研商會議，至今沒提行政院版修法；移民署表示，正努力趕工，預計立法院下會期送出修法草案。

民主進步黨立委吳玉琴與人口販運防制監督聯盟上午在立法院舉行「催促人口販運防制法修法」公聽會。吳玉琴說，她與民間團體提出人口販運防制法修正草案，已經送到立法院，「實在很想先審」，但還是要有行政院版對應，討論才能更順利，盼政府部門能提出修法方向互相交流，多聽民間在工作時碰到的問題，有更好的共識再來修法。

法律扶助基金會專職律師孫則芳表示，2002年因為台灣凍結印尼外籍勞工引進，人蛇集團藉此用「假結婚真打工」方式，吸引無法合法來台工作的印尼人士，非法引進印尼外勞；雖然人口販運防制法在2009年施行後，人蛇集團仍每月從雇主給付的新台幣3萬2000元中，抽取1萬2000元到1萬4000元利益。

孫則芳舉例，有名被害人A女在雇主給付的3萬2000元薪資中，實際上只領到1萬8000元到2萬元，被剝削4成以上的薪資，但法院認為A女薪資比基本工資高，因此沒有「勞動與報酬顯然不相當」的問題。

她說，這案例突顯出人口販運防制法中所謂「勞動與報酬顯然不相當」的構成要件不夠明確，不符合國際認定標準，導致司法實務認定困難，也讓人蛇集團只要給予外籍勞工合乎基本工資的報酬，就能從中抽取高額利潤卻不違法，現行法有儘速修正的迫切與必要性。

勵馨基金會社工謝翰昕說，從實務中發現，當事人進入安置後，社工有機會與當事人積極對話、收集資訊，即使一開始鑑定為非被害人，但經過社工與司法警察討論、溝通後，還有機會進行鑑別，維護被害人權益；因此，加強社工對人口販運概念、司法警察的開放對話等，都有助於案件釐清及後續偵查。

婦女救援基金會倡議與研發部組長張凱強說，現行人口販運防制法罰則部分，是採「補充式」立法模式，只有幾條罰則，以填補刑法的不足；但人口販運案件是連續且周延詭譎的犯罪手段，往往有跨國共謀情事，現行法常導致罪刑構成要件與刑法有所差異，讓司法人員無所適從。

張凱強表示，這也導致犯罪起訴率低、定罪率低，無法給加害人、犯罪集團應有懲罰。他建議這次修法的重點，應將人口販運各種犯罪態樣集中在「罰則專章」，以專法形式構築人口販運案件的罪責，也有助於司法實務人員偵查起訴判決與量刑。

內政部移民署移民事務組長李臨鳳表示，修法有四大核心價值，包括優化保護、精進執法、配合他法、符合公約。「優化保護」會針對疑似被害人提供安置保護，加入社工人員協助鑑別；「精進執法」部分，在法院是否要設專責單位處理人口販運案件，還要再與法務部討論；預計在立法院下會期送出修法草案。

李臨鳳表示，對於勞動力剝削定義的修法方向，還沒達成共識。實務上有部分人士認為，「勞動與報酬顯不相當」認定困難，應該修正，但也有人認為人口販運防制法實施數年後，司法單位的認定標準已有一致看法；若勞力剝削構成要件太寬鬆，恐使民眾輕易誤觸法網，造成濫用刑罰的情形。（編輯：楊凱翔）1070612

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