〈華碩股東會〉去年遭遇金融危機以來最大逆風 施崇棠

國內筆電大廠華碩 (2357-TW) 今天召開股東會，通過配發每股現金股利 15 元。董事長施崇棠指出，去 (2017) 年公司遭遇金融危機以來最大的逆風，新的一年，像中美貿易大戰跟匯率不穩等變化跟挑戰一直來，華碩不能只是防守，該進攻還是要進攻。展望未來，將積極朝向智聯服務轉型。

華碩集團 2017 年合併營收為 4340 億元，年減 7%，稅後淨利為 160 億元，可歸屬母公司淨利為 155 億元，年減 19%，每股純益為 20.93 元。

華碩 2017 年自結品牌合併營收為 3929 億元，年減 8%，品牌營業利益為 125 億元，年減 28%；華碩指出，主要是因為系統類產品遭遇同業競爭及產業環境變化，營運壓力增加，2017 年第 2 季獲利跌至全年谷底，在啟動組織改造後，去年下半年已逐漸改善。