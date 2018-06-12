買塑膠娃娃要注意　小心塑化劑含量超標、中文標示不清

家長們購買娃娃要注意囉！經濟部標檢局今（12）日公布市售20件塑膠娃娃玩具檢測結果，發現塑化劑含量有3件不符合規定，中文標示也有2件不符合規定，已通知業者限期回收或改正，屆期不改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

為了關心兒童健康安全及瞭解市售塑膠娃娃玩具品質，標檢局在今年第一季於百貨公司、玩具店、量販店及零售商店等販售通路，隨機購買20件樣品進行檢測，品質項目部分物理性及電驅動性全數符合規定，化學性「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和」有3件超過國家標準0.1%限量值規定。