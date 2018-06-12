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買塑膠娃娃要注意　小心塑化劑含量超標、中文標示不清

記者彭夢竺／台北報導2018/06/12 12:41
▲經濟部標檢局今（12）日公布市售20件塑膠娃娃玩具檢測結果，發現塑化劑含量有3件不符合規定，中文標示也有2件不符合規定。（圖／標檢局提供）
▲經濟部標檢局今（12）日公布市售20件塑膠娃娃玩具檢測結果，發現塑化劑含量有3件不符合規定，中文標示也有2件不符合規定。（圖／標檢局提供）

家長們購買娃娃要注意囉！經濟部標檢局今（12）日公布市售20件塑膠娃娃玩具檢測結果，發現塑化劑含量有3件不符合規定，中文標示也有2件不符合規定，已通知業者限期回收或改正，屆期不改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

為了關心兒童健康安全及瞭解市售塑膠娃娃玩具品質，標檢局在今年第一季於百貨公司、玩具店、量販店及零售商店等販售通路，隨機購買20件樣品進行檢測，品質項目部分物理性及電驅動性全數符合規定，化學性「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和」有3件超過國家標準0.1%限量值規定。

標示查核部分，商品檢驗標識全數符合規定，但是中文標示有2件違規，不符合情形包括警告字體未依規定大於5mm×5mm，警告內容字體未依規定大於1.5mm×1.5mm。 

針對不符合規定商品的後續處置事項，標檢局表示，品質項目不符合規定的商品，已通知業者限期回收或改正，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，中文標示違規商品，也依商品檢驗法通知業者限期改正，屆期不改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標檢局指出，塑膠娃娃玩具商品已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後才可以運出廠場或輸入，對於市場上流通的商品，他們每年度均訂有市場檢查計畫，若發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

關鍵字標檢局塑膠娃娃玩具塑化劑中文標示
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