花蓮連二震 原能會：核能電廠未受影響

（中央社記者潘姿羽台北12日電）花蓮連二震，芮氏規模均達4.6，行政院原子能委員會表示，兩場地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，機組正常運作、未受地震影響。

昨天23時42分台灣東部海域發生芮氏規模4.6有感地震，今天4時52分花蓮縣近海再次發生芮氏規模4.6有感地震；原能會在地震發生後第一時間掌握到各個核電廠的情形，確認安全無虞後，也立即對外發布即時資訊。

原能會副主委邱賜聰表示，原能會為了確保核電廠安全，除了設有核安監管中心，24小時監看核電廠的運轉情形，且在核一、核二、核三廠都有駐廠人員，以便隨時掌握最新情況；這次也靠核安監管中心值班人員馬上跟各電廠聯繫，原能會才能在地震發生後一小時內，即時發布訊息。