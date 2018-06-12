盼川金會成功 文在寅徹夜難眠

川金會：南韓觀點（中央社記者姜遠珍首爾12日電）南韓總統文在寅今天在青瓦台主持國務會議表示，南韓民眾高度關注川金會，他昨晚也徹夜難眠。南韓殷切希望川金會圓滿成功，開創韓半島完全非核化與和平新時代。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅和國務總理李洛淵及國務委員，在首爾收看川金會直播，原定上午10時的國務會議推遲了12分鐘。
青瓦台幕僚表示，文在寅計劃在北韓美國高峰會結束後發表聲明，說明南韓政府的立場。文在寅可能於台北時間下午5時左右發表談話。
文在寅回應川金會後，青瓦台人士將於設在新加坡的韓國新聞中心，向國際媒體舉行說明會。
南韓「亞洲經濟」報導，文在寅11日在青瓦台主持首席秘書官和助理會議時表示，希望在新加坡舉行的川金會上，兩位領導人能爽快接受對方的條件，作出重大決斷，實現世人對開啟朝鮮半島新時代的願望。
文在寅還表示，希望會談能成為半島從戰爭走向和平的里程碑，希望透過會談結束敵對關係，就半島非核化達成偉大協定。文在寅說：「我很期待，也堅信會談一定會取得成功。」
文在寅稱，由於川普和金正恩的勇敢決斷，兩人才能在新加坡相聚。川普透過實際行動表明解決北韓核問題和實現半島和平的強烈意志，金正恩透過廢棄豐溪里核子試驗場等前期措施，展現舉行會談的誠意和非核化的意志。
文在寅強調，一次高峰會無法消解根深蒂固的敵對關係，也不能解決北韓核問題。兩位層峰開啟談判大門後，可能還需要一年或兩年，甚至更長時間來徹底解決問題。過程需要南北韓與美國真誠合作，周邊國家不斷協助，南韓應做好充份準備，引導過程走向成功。（編輯：廖漢原）1070612