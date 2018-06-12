盼川金會成功 文在寅徹夜難眠

川金會：南韓觀點（中央社記者姜遠珍首爾12日電）南韓總統文在寅今天在青瓦台主持國務會議表示，南韓民眾高度關注川金會，他昨晚也徹夜難眠。南韓殷切希望川金會圓滿成功，開創韓半島完全非核化與和平新時代。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅和國務總理李洛淵及國務委員，在首爾收看川金會直播，原定上午10時的國務會議推遲了12分鐘。

青瓦台幕僚表示，文在寅計劃在北韓美國高峰會結束後發表聲明，說明南韓政府的立場。文在寅可能於台北時間下午5時左右發表談話。

文在寅回應川金會後，青瓦台人士將於設在新加坡的韓國新聞中心，向國際媒體舉行說明會。