AIT新館落成　蔡英文：台美情誼前程似錦

美國在台協會（AIT）內湖新館今（12）日舉辦落成典禮，總統蔡英文致詞時，回憶AIT的歷史，強調新館落成，象徵著未來即將成就的輝煌，台美間的情誼前程似錦，相信隨著美國在台協會台北辦事處全新管處的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好，更令人振奮的新篇章。

蔡英文表示，今日活動時程緊湊，她將簡短致詞，因為AIT處長梅建華再三叮嚀，風水師父挑的良辰吉時是不等人的。

蔡英文說，今天我們在此共聚，慶祝台美關係數十年來所譜成故事中的一篇嶄新篇章，這個故事是諸多在場人士一起譜寫而成的。她說，這個故事是從中山北路上，她小時候住家對街的美國第一個駐台北總領事館開始，接著到北門附近的美國駐華大使館，然後再從前美軍顧問團本部，也就是現任美國在台協會台北辦事處的地點，一直延續到今天我們齊聚一堂的這座最先進的建築。