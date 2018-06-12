AIT新館落成　蔡英文：台美情誼前程似錦

美國在台協會（AIT）內湖新館今（12）日舉辦落成典禮，總統蔡英文致詞時，回憶AIT的歷史，強調新館落成，象徵著未來即將成就的輝煌，台美間的情誼前程似錦，相信隨著美國在台協會台北辦事處全新管處的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好，更令人振奮的新篇章。
蔡英文表示，今日活動時程緊湊，她將簡短致詞，因為AIT處長梅建華再三叮嚀，風水師父挑的良辰吉時是不等人的。
蔡英文說，今天我們在此共聚，慶祝台美關係數十年來所譜成故事中的一篇嶄新篇章，這個故事是諸多在場人士一起譜寫而成的。她說，這個故事是從中山北路上，她小時候住家對街的美國第一個駐台北總領事館開始，接著到北門附近的美國駐華大使館，然後再從前美軍顧問團本部，也就是現任美國在台協會台北辦事處的地點，一直延續到今天我們齊聚一堂的這座最先進的建築。
蔡英文指出，這個故事從美國第一位駐台大使藍欽，一直傳承到我們的好朋友即將在數周後離任的梅建華處長，這個故事也透過一群優秀美國外交官們，以及他們的家人延續下去，因為美國在台協會就是他們的家，的確今天是在慶祝多年來引導台美關係向前的雙方人士、歷史、友誼以及鏈結，這個日子紀念了我們過去所達成的各項成果，也象徵著未來即將成就的輝煌，並進一步重申台美關鍵伙伴關係所共享的價值、利益、及承諾。
蔡英文強調，當我們啟用這棟建築之際，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，身為自由開放的民主國家，我們有義務協力捍衛共享的價值及共同的利益，只要我們團結一致，便能克服一切阻礙。
蔡英文表示，我們知道，台美間的情誼前程似錦，台美關係的宏圖願景，有待未來將進駐此棟建築的眾人著手實現，她相信，隨著美國在台協會台北辦事處全新管處的啟用，台美關係未來將持續譜寫出更好、更令人振奮的新篇章。
蔡英文說，身兼外交官、海陸軍官及學者的第一任美國在台協會台北辦事處處長葛樂士以前常引用一句成語：「精誠所至，金石為開」他說過：「只要彼此抱持正確的態度，所有問題都能迎刃而解」。我們也秉持如此的精神，以尊嚴、誠懇及尊重的態度對待彼此，即能共同成就偉業。