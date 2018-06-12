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中央社

瑞興自有行舍都更 下半年送件

中央社2018/06/12 12:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北12日電）瑞興銀行董事長郭釧溥今天宣布，將聯合周邊地主推動台北市延平北路自有行舍都更，將在下半年送件申請執照，規劃興建為地上11層、地下3層的建物，預計2021年中完工。

瑞興銀行今天召開股東會通過去年財務報告，稅前盈餘為新台幣2.15億元，稅後盈餘1.95億元，每股稅後盈餘為0.63元，每股配發現金股利0.44166元。

郭釧溥受訪時表示，瑞興銀行已挑選位於延平北路上，占地約180坪大小、屋齡已有4、50年的自有行舍，將聯合周邊住戶一同推動都市更新，目前整合大致順利，預計今年下半年就會提出建照申請。

他說，大多數地主都有意願參與都更，若最後一戶能參與都市更新，屆時建地將有300坪大小，即使那一戶不參與，瑞興也將依既有規劃提出建造申請，則建地將縮減為270坪大小。

郭釧溥表示，公司內部規劃，都更將興建為地上11層，地下3層的建物，且若今年底前向台北市申請更新建造，明年初將可動工，以工程約兩年半計算，預估2021年中就可完工，屆時分回的部分，將在符合主管機關的規定下，作為自有行舍使用。

瑞興銀行長期深耕大台北社區，去年中協助萬華居民推動自立都更案，在這宗都更案中，瑞興銀行除了為地主量身訂做融資架構外，更搭配信託管理等「一條龍式服務」，以建構完善的「續建機制」，保障每一位住戶的自身權益，讓住戶無須擔心繁瑣的資金籌措、建案申請及施工問題，安心等待入住重建後的新屋。

另外，郭釧溥也表示，近年在金融科技衝擊、資訊安全陸續發生、國內外加強洗錢防制反資恐下，強化臨櫃交易及資訊安全、法令遵循的執行都是今年的重點工作項目，期待在提升服務效率及銷售效能外，確保客戶交易安全並符合各項法令規定要求。（編輯：李信寬）1070612

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