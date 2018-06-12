川金相見歡 金正恩：世人會以為在看科幻片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩人歷史性握手後，並肩走了短短的路程中，金正恩透過通譯員告訴川普，全球民眾對於新加坡發生的這一切會感到難以置信。

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩今天握手寒暄的歷史性時刻，引發全球關注，兩人舉行史無前例的高峰會，致力終結數十年緊張核子僵局，解決兩國可回溯到冷戰時期的敵對狀態。

兩人之後坐下來一對一談話。川普說：「我們將有極佳的關係，我對此確信無疑。」川普先前曾說，他會「在頭一分鐘內」知道是否有可能與金正恩談成協議。

金正恩方面，這位北韓領導人提到兩國對抗和激烈交鋒的歷史，但也指出兩人的會談顯示，他們可以克服過去。

兩人並肩坐著，金正恩告訴川普：「一路來到這裡真不容易。過去的偏見和做法阻礙了我們前進的道路，但是我們克服了所有障礙，今天來到這裡。」

川普回說：「說得沒錯。」

這場高風險的會談景象，無疑充滿正面氛圍。首爾東國大學（Dongguk University）教授金容鉉（KimYong-Hyun）說：「高峰會氣氛看起來非常好。」

他說：「這場會談要達成特定協議會很困難，但作為起跑點，這具有重大意義。」

路透社報導，川金會登場時，新加坡海軍船艦和空軍阿帕契直升機在附近巡邏，戰機和灣流550空中預警機也在空中盤旋。

亞洲金融市場大多穩定，對於高峰會登場沒有顯示重大反應。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070612