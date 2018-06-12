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駭客攻擊手法翻新　微軟：國內企業年損失千億

記者易皓瑜／台北報導2018/06/12 13:10
▲台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理周文英表示，微軟 Microsoft 365 全方位企業智慧解決方案提供身分識別與存取管理、威脅防護、資料保護、資安管理等功能，可協助企業降低網路資安風險。（圖／微軟提供）
▲台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理周文英表示，微軟 Microsoft 365 全方位企業智慧解決方案提供身分識別與存取管理、威脅防護、資料保護、資安管理等功能，可協助企業降低網路資安風險。（圖／微軟提供）

數位時代浪潮下，正當企業紛紛擁抱雲端與行動運算，新的危險也隨之潛伏，致使企業成為駭客攻擊的新目標，面臨鉅額經濟損失、失信於客戶及市場商譽的風險。根據微軟發布的最新亞太資安研究報告指出， 2017 年台灣因網路資安攻擊事件而造成之經濟成本損失高達 270 億美元，接近台灣總體 GDP （ 5715 億美元）的 5% 。微軟呼籲，企業必須重視數位世界中的網路安全問題，並強化其資安防護策略。 

微軟亞洲首席安全長 Michael Montoya 表示，「當組織受到網路攻擊時，企業必須從間接及延伸角度思考許多隱藏損失，實際的經濟損失往往被低估了」。微軟委託研究機構 Frost & Sullivan 調查企業因網路犯罪所造成的損失包括「直接損失」與「間接損失」。直接損失有生產力損失、罰金、補償費用等。而間接損失則是指企業組織所付出的機會成本，如商譽受損致使顧客流失等。可以見得網路資安事件對於產業生態系及經濟所造成的衝擊，遠超乎檯面上所見。 

而企業除在資安事件中付出經濟損失的代價外，更成了數位轉型發展的一大阻力。 77% 受調查企業表示，由於組織擔心網路攻擊與資安風險，因而延後數位轉型的決策與腳步。由此可見，現今數位經濟時代下，網路資安問題更成台灣企業轉型的絆腳石，而企業能否立下正確資安決策至為關鍵。 

駭客攻擊手法日漸翻新，也使得網路犯罪的危害量遠超越企業所能承擔，而 AI 及自動化能夠增強資安處理能力及處理量成了當今資安策略的技術關鍵。 AI 能洞察數據的結果，偵測出各種網路資安威脅並採取行動，在問題浮現之前就先修正或加強安全防禦。 

在資安防禦產品方面，目前市面上多數防禦軟體僅能針對單一資安漏洞回報，然而全面性的資安防護系統才是企業有效的資安後盾。如微軟所推出雲端平台 Azure 的 Azure Security Centre 便能在工作中分析並預防資安攻擊。另外， Enterprise Mobility Security （ EMS ）系統，擁有匯集全球物聯網情報的能力，透過 Microsoft Intelligent Security Graph 微軟智慧資安圖表分析系統，彙整大數據並結合 AI 與深度學習分析，大幅提升偵測率。 

資安議題往往為企業所忽視的一塊，終將造成企業一連串失誤的決策。如建置了過於複雜的資安系統，或是企業內部缺乏網路資安策略等，都成企業身陷資安危機的原因。當今雲端、物聯網的浪潮下，企業能夠確實對資安問題未雨綢繆，成了前進與成長的致勝關鍵。

關鍵字微軟資安aiazure
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