駭客攻擊手法翻新　微軟：國內企業年損失千億

微軟亞洲首席安全長 Michael Montoya 表示，「當組織受到網路攻擊時，企業必須從間接及延伸角度思考許多隱藏損失，實際的經濟損失往往被低估了」。微軟委託研究機構 Frost & Sullivan 調查企業因網路犯罪所造成的損失包括「直接損失」與「間接損失」。直接損失有生產力損失、罰金、補償費用等。而間接損失則是指企業組織所付出的機會成本，如商譽受損致使顧客流失等。可以見得網路資安事件對於產業生態系及經濟所造成的衝擊，遠超乎檯面上所見。

數位時代浪潮下，正當企業紛紛擁抱雲端與行動運算，新的危險也隨之潛伏，致使企業成為駭客攻擊的新目標，面臨鉅額經濟損失、失信於客戶及市場商譽的風險。根據微軟發布的最新亞太資安研究報告指出， 2017 年台灣因網路資安攻擊事件而造成之經濟成本損失高達 270 億美元，接近台灣總體 GDP （ 5715 億美元）的 5% 。微軟呼籲，企業必須重視數位世界中的網路安全問題，並強化其資安防護策略。

而企業除在資安事件中付出經濟損失的代價外，更成了數位轉型發展的一大阻力。 77% 受調查企業表示，由於組織擔心網路攻擊與資安風險，因而延後數位轉型的決策與腳步。由此可見，現今數位經濟時代下，網路資安問題更成台灣企業轉型的絆腳石，而企業能否立下正確資安決策至為關鍵。

駭客攻擊手法日漸翻新，也使得網路犯罪的危害量遠超越企業所能承擔，而 AI 及自動化能夠增強資安處理能力及處理量，成了當今資安策略的技術關鍵。 AI 能洞察數據的結果，偵測出各種網路資安威脅並採取行動，在問題浮現之前就先修正或加強安全防禦。

在資安防禦產品方面，目前市面上多數防禦軟體僅能針對單一資安漏洞回報，然而全面性的資安防護系統才是企業有效的資安後盾。如微軟所推出雲端平台 Azure 的 Azure Security Centre 便能在工作中分析並預防資安攻擊。另外， Enterprise Mobility Security （ EMS ）系統，擁有匯集全球物聯網情報的能力，透過 Microsoft Intelligent Security Graph 微軟智慧資安圖表分析系統，彙整大數據並結合 AI 與深度學習分析，大幅提升偵測率。

資安議題往往為企業所忽視的一塊，終將造成企業一連串失誤的決策。如建置了過於複雜的資安系統，或是企業內部缺乏網路資安策略等，都成企業身陷資安危機的原因。當今雲端、物聯網的浪潮下，企業能夠確實對資安問題未雨綢繆，成了前進與成長的致勝關鍵。