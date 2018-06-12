SM利差維持高檔 國喬不惜售 拚Q2優於去年同期

中國商務部針對台韓美的 SM 反傾銷終裁將於 6 月下旬出爐，國喬認為，終裁可能與初裁結果相去不遠，而先前在初裁宣布後，使中國 SM 進口量減少，華東 SM 庫存水位也處低檔，加上第 2 季中國 SM 廠共約 108 萬噸產能歲修，市場供給減少，帶動 SM 報價維持高檔，但預估 6 月至 7 月價格將會下修。

國喬 (1312-TW) 受惠 SM 利差維持高檔，目前 SM 與 ABS 產品均採取壓低庫存策略，不惜售，以免受到價格起落波及，法人預估，在 SM 與 ABS 利差空間維持高檔下，國喬第 2 季營運將優於去年同期。

SM 報價高檔、成本持穩，使利差空間同樣維持高檔，國喬表示，目前無論 SM 或 ABS 等產品的策略，都是盡量壓低庫存、不要惜售，畢竟價格起落總是難以預測。

展望第 2 季，法人指出，國喬 24 萬噸 SM 產線雖於 4/23 至 5/25 間進行歲修，使銷售量減少，但與 ABS 的利差空間均維持高檔，預估第 2 季營運表現將優於去年同期。

國喬今年第 1 季合併營收 63.87 億元，年增 18.43%，稅後純益 9.77 億元，年增 25.32%，每股稅後純益 1.08 元。