NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

中央社2018/06/12 12:20
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光積極獵地，執行長林恩平表示，希望尋找3到4萬坪土地，幾乎是目前總廠區2倍的廠房土地，讓產能一步到位。他說，從目前直到7月的產能還是滿載，需求沒有減少。

林恩平今天在股東會後記者會表示，鏡頭需求量沒有減低，同樣產品但數量變多，多鏡頭是趨勢，明年會越來越多，市場需求強，從目前直到7月的產能還是滿載。

他也希望找到大塊一點的地，不過看來除非政府協助才有可能，期望的地最好招工容易、且有公共設施、3到4萬坪的地，他能理解希望政府幫忙有難度。

林恩平表示，希望能在大台中地區再找一塊完整大一點的地，最理想的是3到4萬坪，較年初設定的4000到5000坪的條件大幅拉高。他也希望能一次到位，目前兩個廠區總土地坪數約為2萬坪，表達大立光對後續鏡頭市場的需求相當有信心。

林恩平表示，鏡頭有新的挑戰，必須投入新的資源，新的挑戰比以前強，是工程方面的挑戰，目前產能還是不足，持續一直在招人。他說，今年還是缺工，集團員工人數從去年底的7000人，增加到目前約7400人，其中中國大陸員工約有1000人。

至於近來有同業進行私募，市場不斷傳出大立光有意入主，林恩平指出：「完全沒有想過，目前沒考慮。」（編輯：林沂鋒）1070612

陸媒：雲南弓魚消失43年後重現美防長：關稅齟齬未損與盟國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan