大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光積極獵地，執行長林恩平表示，希望尋找3到4萬坪土地，幾乎是目前總廠區2倍的廠房土地，讓產能一步到位。他說，從目前直到7月的產能還是滿載，需求沒有減少。

林恩平今天在股東會後記者會表示，鏡頭需求量沒有減低，同樣產品但數量變多，多鏡頭是趨勢，明年會越來越多，市場需求強，從目前直到7月的產能還是滿載。

他也希望找到大塊一點的地，不過看來除非政府協助才有可能，期望的地最好招工容易、且有公共設施、3到4萬坪的地，他能理解希望政府幫忙有難度。