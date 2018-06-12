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瑞軒積極轉型 銷陸電視增加

中央社2018/06/12 12:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）電視及顯示器製造商瑞軒科技今天舉行股東會，董事長吳春發表示，除原本最主要的北美市場，中國大陸市場銷量也開始明顯提升。

吳春發指出，瑞軒去年上半年受面板價格上漲影響，順勢減少利潤較差的機種，全年電視及顯示器合計出貨230萬台，42吋以上機種占整體電視出貨量50%，30%以上為發光二極體（LED）背光源超高解析度（4K2K）電視。今年電視及顯示器出貨量可望達270萬台、音箱出貨50萬台；匯率對營運的影響仍然不能忽視。

瑞軒財務長邱裕平表示，今年第1季轉虧為盈，第2季可望維持獲利，且較第1季淡季表現更好。

吳春發說，瑞軒近年積極轉型，拓展新事業，看好人工智慧（AI）產業發展，除與中國大陸公司合作，開發第一批兒童陪伴機器人已量產，也投資日本、台灣各一家人工智慧公司，其中日本機器人合作伙伴Groove X在日本備受關注，吸引官方基金及重量級人士投資。

瑞軒在去年初策略性投資瑞典新創公司RealFiction，取得11%股權，除挹注投資收益，瑞軒代工的HOLOGRAM 3D立體投影產品也開始量產，可望成為今年營收的重要來源

瑞軒統計，連續多年獲利，但去年合併營收新台幣168.62億元，年減35.18%。稅後淨損8.48億元，每股淨損1.1元。不過，瑞軒今年第1季合併營收25.69億元，雖較去年同期減少29%，但淨利3173.1萬元，單季由虧轉盈，每股盈餘0.03元。（編輯：楊凱翔）1070612

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