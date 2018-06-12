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中央社

聯電8吋廠滿載 成本增加轉移客戶

中央社2018/06/12 12:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠聯電8吋廠接單滿載，財務長劉啟東表示，內部除規劃將和艦廠月產能擴增1萬片，並陸續將成本增加的部分轉移給客戶。

劉啟東說，今年大環境不錯，全球晶圓代工業可望成長2位數百分點水準；聯電今年營運展望樂觀，只是內部以追求獲利為導向，強化現金流，今年營收成長幅度將低於業界平均水準。

劉啟東表示，第2季市況符合預期，不過，新台幣匯率回貶，對營運表現應有利；8吋廠與成熟製程接單滿載，正規劃將和艦廠月產能自6.5萬片，擴增1萬片規模，新產能預計今年底至明年初開出。

因應矽晶圓價格高漲，造成成本增加，劉啟東說，聯電已陸續將成本增加的部分轉移給客戶。

劉啟東表示，14奈米製程目前月產能約3000片，在挖礦需求強勁下，接單滿載，第3季也將維持滿載狀態。

聯電今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣0.79元，並決議每股配發0.7元現金股息，若以11日收盤價16.8元計，現金殖利率約4.17%。

另為預留增資額度，保持彈性，聯電股東會通過私募發行普通股、發行新股參與海外存憑證或發行海外或國內可轉換公司債，額度以不超過已發行普通股股數10%為限。（編輯：張良知）1070612

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