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日本民泊法上路　Airbnb八成房源下架原因是這個

記者陳致宇／台北報導2018/06/12 13:02
▲日本民泊法 6 月 15 日正式上路， Airbnb 已強力下架 8 成未能取得政府許可的房源。（圖／翻攝自Airbnb）
▲日本民泊法 6 月 15 日正式上路， Airbnb 已強力下架 8 成未能取得政府許可的房源。（圖／翻攝自Airbnb）

日本針對民宿業者提出的「住宅宿泊事業法（民泊法）」 6 月 15 日正式上路，共享住宅平台 Airbnb 已強力下架未能取得政府許可的房源，業者若無法在期限內向管轄單位申請登記許可證，也會持續下架，目前已有 8 成房源消失在該平台。日本政府明確提出「共享住宅」的規則及辦法，讓業者有法可循，同時也樂於遵守規定。

日本於 2020 年舉辦東京奧運，既有的飯店、旅館恐無法負擔龐大觀光人潮的住宿需求，為此日本厚生勞動省和觀光廳決議放寬「共享住宅」規範，除了消除飯店房間不足的問題，也能讓日本的閒置民宅得以運用。

根據日本民泊法規定，一般民宅可開放經營民宿，每年經營天數不可超過 180 天，只要向主管機關申請登記，並確定房屋符合一般消防安檢規定即可。地方政府則可另外規定營業時間，例如京都禁止觀光旺季和學校還未放假期間營業，東京部分地區只允許周六中午到周一中午營業。

為此， Airbnb 6 月起已強力下架未取得政府合法許可登記的房源，房東必須在 6 月 15 日前取得登記許可證才可繼續經營。被取消訂房的旅客則提供全額退款及優惠代金券補償，並與日本旅行社 JTB 合作，協助旅客尋找替代住宿方案。

Airbnb 台灣暨香港公共政策事務經理馬培治日前受訪時表示，對於日本民泊法實行抱持樂觀態度，公司經營一定有過渡期，把既有的房東漸漸導引到合法的路上，平台也會提供必要協助。

馬培治不諱言，「有個能遵循的規範，對我們很重要」，民泊法上路對平台短期衝擊，就是一部分未登記的房源會被下架，但長期的好處是可以預見的，因為政府介入，要求房東進行登記並管理，確保房源的安全性有保障。


 

關鍵字airbnb日本民泊法民宿下架共享住宅
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