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修平科大與大里工業區聯手培育人才　學費全免

記者金武鳳／台中報導2018/06/12 13:03
▲大里工業區廠商協進會理事長程有鎮肯定修平科大的人才培育方案，創造三贏成果（圖／工業區提供）
▲大里工業區廠商協進會理事長程有鎮肯定修平科大的人才培育方案，創造三贏成果（圖／工業區提供）

修平科技大學鄰近大里工業區，多年來一直以培育學生實務技能為教學目標，也成了中高階機械人才培育搖籃。為此，大里工業區特別與修平科大聯手，共同推動人才培育方案，凡申請審核通過的學生，即可白天上班，晚上在校進修，四年取得大學文憑，學費由廠商全額補助，既可減輕學生經濟負擔，也能「客制化」為企業培育人才，解決人力荒。

大里工業區成立至今二十餘年，廠商以傳統機械業為主，如今面臨轉型趨勢，出現專業人力不足、移工與缺工現象。大里工業區廠商協進會理事長程有鎮指出，雖然引進外勞可以解決部份低階人力需求，但是展望未來，中高階人才仍需本地年輕人投入，與修平科大策略聯盟，共同培育人才，是一項對學校、學生及廠商三贏的好模式。

修平科大校長鄧作樑表示，這項人才培育專班，報考學生只要符合基本條件，最重要的是要具有良善的學習態度與刻苦精神，即可申請就讀。每週一至週五白天在公司正常上班，晚上在學校進修，四年即取得大學文憑。期間所有學費均由廠商全額補助。廠商希望藉此管道，吸引更多新血加入，解決眼前缺工的問題。高中(職)畢業生亦可藉此模式，兼顧就業與升學，節省龐大的學費，同時累積工作經驗，提昇專業素養。

值得一提的是，廠商可以藉此管道，與學校進行實務專業輔導，以提升廠商的核心競爭力。更可貴的是，廠商不僅及時獲得人力的補充，並可擇其優者進行核心幹部培訓，可謂一舉數得，共創多贏。修平科大在減少學用落差、落實實務教學，均深獲產業界肯定，此次人才培育方案，就業與就學條件均相當優渥，是青年學子的絕佳機會。

 

關鍵字修平科大大里工業區人才培育
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