修平科大與大里工業區聯手培育人才　學費全免

修平科技大學鄰近大里工業區，多年來一直以培育學生實務技能為教學目標，也成了中高階機械人才培育搖籃。為此，大里工業區特別與修平科大聯手，共同推動人才培育方案，凡申請審核通過的學生，即可白天上班，晚上在校進修，四年取得大學文憑，學費由廠商全額補助，既可減輕學生經濟負擔，也能「客制化」為企業培育人才，解決人力荒。

大里工業區成立至今二十餘年，廠商以傳統機械業為主，如今面臨轉型趨勢，出現專業人力不足、移工與缺工現象。大里工業區廠商協進會理事長程有鎮指出，雖然引進外勞可以解決部份低階人力需求，但是展望未來，中高階人才仍需本地年輕人投入，與修平科大策略聯盟，共同培育人才，是一項對學校、學生及廠商三贏的好模式。