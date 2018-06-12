CRISPR遭期刊打臉 生技股週一收盤慘兮兮

週一收盤 Crispr 暴跌 12.69% 至 59.57 美元、Editas 下跌 7.80% 至 36.15 美元、Sangamo 下跌 5.15% 至 15.65 美元、而 Intellia 下跌 9.81% 至 24.56。

著名科學期刊《自然：醫藥》(Nature Medicine) 週一 (11 日) 刊登的一篇瑞典研究顯示，CRISPR/Cas9 基因編輯療法有致癌的危險性，使生物技術股 Crispr Therapeutics (CRSP-US)、Editas Medicine (EDIT-US)、Sangamo (SGMO-US) 和 Intellia Therapeutics (NTLA-US) 股價均下跌。

Crispr 股價日線趨勢圖

CRISPR 透過基因編輯修改人體基因編碼，來治療遺傳性疾病。CRISPR 不是注入新的基因，而是刪除鎖定的基因。

據瑞典卡羅林斯卡研究所 (Karolinska) 的研究人員稱，CRISPR/Cas9 成功編輯基因組的細胞有可能在患者體內種植腫瘤，留下未爆彈。

美國食品暨藥物管制局 (Food and Drug Administration，FDA) 上週也暫緩了 Crispr 的基因改造實驗。

對此，Crispr 回應否認研究對商業模式的衝擊，也強調將再次審查療程的風險。