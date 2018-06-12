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〈大立光股東會〉產能滿載到7月 二廠續建新產能接單

鉅亨網2018/06/12 12:39
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股王大立光 (3008-TW) 在台中精密機械園區的二廠去 (2017) 年開始逐步依照需求加入量產之後，挹注 5 月營收創今年新高，大立光執行長林恩平今 (12) 日在股東會後指出，目前大立光的接單滿載一直到 7 月，主要在於生產良率的改善之後，鏡頭產出量增加而推升營收。不但如此，台中二廠續建新產能接單，且大立光還希望再取得 3-4 萬坪的土地建廠。

林恩平指出，新建台中精密機械園區的二廠目前產能滿載，但至今仍持續在進行設備的購置及進駐，同時，也積極進行新進人員的訓練，用於陸續建置新產能接訂單。

大立光今年首季在蘋果訂單的大幅縮減下，單季營收僅及 88.77 億元， 但 5 月營收為 43.19 億元，創今年以來單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%；累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%，林恩平說，5 月的出貨量增加，主要在於生產良率的提升，在同樣的產能利用率之下，形成較高的產出量。。

林恩平指出，對於 6 月的展望，訂單與 5 月持平，而 7 月的訂單則有增加，目前整體的產能為滿載的狀況。

林恩平說，大立光去年於兩岸以 10 億餘元購入的建廠土地將儘速動工，但大立光最希望再取得 3-4 萬坪的土地建廠，用於擴產手機鏡頭，這樣的土地需求是大立光目前台中精密機械園區的一、二廠占地 1.9 萬坪的 2 倍。

林恩平指出，手機鏡頭產業並非高耗能的產業，對於水、電的消耗低，應是適合台灣發展的產業項目。

大立光日 K 線圖

 

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