108學年繁星個申最多採學測4科 國英比率最高

（中央社記者許秩維台北12日電）大學繁星推薦和個人申請管道自108學年起參採學測科目將改為最多4科，根據招聯會資料顯示，繁星和個人申請系組以參採國文的比率最高，其次是英文。

為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富多元，大學招生委員會聯合會決議，108學年起大學繁星推薦及個人申請入學招生管道，各系參採學測科目數由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，原本每年11月發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在校系分則資訊中公布各系招生相關資料，為了讓適用108學年變革的高二生能及早因應，因此招聯會提早半年作業時程，蒐集各校系108學年參採科目的調整情況，今天在甄選會網站公告。