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中央社

108學年繁星個申最多採學測4科 國英比率最高

中央社2018/06/12 12:37
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）大學繁星推薦和個人申請管道自108學年起參採學測科目將改為最多4科，根據招聯會資料顯示，繁星和個人申請系組以參採國文的比率最高，其次是英文。

為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富多元，大學招生委員會聯合會決議，108學年起大學繁星推薦及個人申請入學招生管道，各系參採學測科目數由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，原本每年11月發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在校系分則資訊中公布各系招生相關資料，為了讓適用108學年變革的高二生能及早因應，因此招聯會提早半年作業時程，蒐集各校系108學年參採科目的調整情況，今天在甄選會網站公告。

繁星推薦方面，招聯會指出，108學年共1786個系組參與招生，有581個系組（占近3成3）參採4科，554個系組（占3成1）參採3科，313個系組參採2科，333個系組參採1科，另有5個系組只採計術科；而107學年有194個系組參採5科，108學年將全部調降參採科目，其中有170個系組選擇不參採社會科，75個系組選擇不參採自然科。

進一步分析參採組合，招聯會資料顯示，繁星推薦參採國文科比率最高，其次是英文科，參採國文科的有1365個系組（占7成6）、參採英文的有1350個系組（占7成5）、1030個系組參採數學、635個系組參採自然、565個系組參採社會。

個人申請方面，招聯會資料顯示，108學年共1963個系組參與招生，688個（占3成5）系組參採4科，744個系組（占3成8）參採3科，360個系組參採2科，171個系組參採1科；原本107學年有622個系組參採5科，108學年將全部調降參採科目，其中470個系組選擇不參採社會科，393個系組選擇不參採自然科。

進一步分析參採組合，招聯會表示，個人申請參採國文科的比率最高，有1677個系組（占8成5）、其次是英文有1617個系組（占8成2）、數學有1178個系組（占6成）、社會707個系組（占3成6）、自然696個系組。

招聯會指出，各校系繁星推薦和個人申請管道最多參採學測4科，考生可從招生簡章中了解志願就讀校系的參採科目，再自行決定要報考幾科，學生可選擇專攻有興趣且擅長的科目，如果想要讓自己有最多的選擇機會，也可以5科都考。（編輯：黃于）1070612

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