柯文哲籲脫離藍綠漩渦 姚文智：混淆價值

（中央社記者蕭博文台北12日電）台北市長柯文哲昨天表示台灣應脫離藍綠漩渦，民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪時回應，這是不斷在混淆價值，藍綠是政黨政治，選民討厭的是惡鬥或口水。

柯文哲昨天表示，這場選舉應直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異，讓台灣有機會脫離藍綠漩渦困境往前走。姚文智今天上午出席蘭州國中畢業典禮時，接受媒體訪問做出回應。

姚文智說，柯文哲的說法是不斷在混淆價值，藍綠是政黨政治，選民討厭的則是惡鬥或是口水，「但最近一連串事件是誰造成，誰藉著北農總經理吳音寧挑起惡鬥與口水」。