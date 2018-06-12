旺角騷亂案重判引議 黨媒聲稱撥亂反正

這場判決的刑度在香港社會引起議論，不同立場的政治人物看法各異；泛民主派批評判刑過重，親政府的建制派認為合理。中國大陸官媒今天則為判決護航，強調政治與法律的約束力。

香港高等法院陪審團早前裁定梁天琦等5人的相關罪名成立，高院法官11日裁決刑期，前本土民主前線（本民前）發言人梁天琦因暴動及襲警罪被判入獄6年，盧建民入獄7年；早前認罪的黃家駒被判入獄3年半。

中共官媒人民日報海外版微信公眾號「俠客島」今天發表評論文章「香港旺角暴亂分子被重判一點都不冤枉」，稱「旺角暴亂分子」被重判並不冤枉，又指判決為「撥亂反正」，對香港社會有助益。

文章稱，有人稱刑期過重，因為被告參與騷亂是對政府施政、高樓價、普選等議題表達不滿，是政治示威，但「試想一下，輕判將讓社會得到錯誤訊息，以後只要對政府及社會不滿，訴諸暴力即可。」

文章批評香港「反對派」打著民主的旗號，「把個別現像上綱上線到兩地矛盾」，不惜把香港的繁榮穩定當作賭注和籌碼，使特區政府很難把主要精力投放在解決經濟民生問題上。

香港泛民派仍持續表達意見。香港電台今天報導，香港眾志前常委周庭在一場研討會上表示，政府雖然多次強調重視青年政策，但卻壓迫盼望社會改革的青年人，無論是有志參政或在街頭表達訴求，政府都「趕盡殺絕」，使社會瀰漫強烈絕望和無力感。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070612