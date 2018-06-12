NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

旺角騷亂案重判引議 黨媒聲稱撥亂反正

中央社2018/06/12 12:43
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北12日電）香港高等法院昨天重判2016年旺角騷亂案被告，遭香港泛民主派批評量刑過重。但中共旗下媒體今天發文聲稱，判決為「撥亂反正」，對香港社會有助益。

香港高等法院陪審團早前裁定梁天琦等5人的相關罪名成立，高院法官11日裁決刑期，前本土民主前線（本民前）發言人梁天琦因暴動及襲警罪被判入獄6年，盧建民入獄7年；早前認罪的黃家駒被判入獄3年半。

這場判決的刑度在香港社會引起議論，不同立場的政治人物看法各異；泛民主派批評判刑過重，親政府的建制派認為合理。中國大陸官媒今天則為判決護航，強調政治與法律的約束力。

中共官媒人民日報海外版微信公眾號「俠客島」今天發表評論文章「香港旺角暴亂分子被重判一點都不冤枉」，稱「旺角暴亂分子」被重判並不冤枉，又指判決為「撥亂反正」，對香港社會有助益。

文章稱，有人稱刑期過重，因為被告參與騷亂是對政府施政、高樓價、普選等議題表達不滿，是政治示威，但「試想一下，輕判將讓社會得到錯誤訊息，以後只要對政府及社會不滿，訴諸暴力即可。」

文章批評香港「反對派」打著民主的旗號，「把個別現像上綱上線到兩地矛盾」，不惜把香港的繁榮穩定當作賭注和籌碼，使特區政府很難把主要精力投放在解決經濟民生問題上。

香港泛民派仍持續表達意見。香港電台今天報導，香港眾志前常委周庭在一場研討會上表示，政府雖然多次強調重視青年政策，但卻壓迫盼望社會改革的青年人，無論是有志參政或在街頭表達訴求，政府都「趕盡殺絕」，使社會瀰漫強烈絕望和無力感。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070612

氣候不穩定 台東山區道路易坍方大立光林恩平：看不到模造玻...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan