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個人申請最多採學測4科 9醫學系不參採社會

中央社2018/06/12 12:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）大學個人申請管道自108學年起參採學測科目改為最多4科，個人申請11個醫學系原本都參採5科，108學年起有9系不再參採社會科，2系不參採國文科。

為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富多元，大學招生委員會聯合會決議，108學年起大學繁星推薦及個人申請入學招生管道，各系參採學測科目數由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，原本每年11月發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在校系分則資訊中公布各系招生相關資料，為了讓適用108學年變革的高二生能及早因應，因此招聯會提早半年作業時程，蒐集各校系108學年參採科目的調整情況，今天在甄選會網站公告。

原本醫學系都參採5科，招聯會表示，108學年起改最多參採4科後，個人申請管道的11個醫學系中，有9系不再參採社會科，改參採「國英數自」4科的組合，分別是台大醫學系、成大醫學系、高醫大醫學系、中國醫醫學系、輔仁醫學系、陽明醫學系、中山醫醫學系、長庚醫學系、馬偕醫學系；北醫大醫學系、慈濟醫學系等2系則不再參採國文科、改參採「英數社自」4科的組合。

招聯會指出，對於外界擔心調降參採科目後，是否會導致超額考生進入醫學系面試，招聯會也會針對過去醫學系篩選的情況，對照換算成參採國英數自4科組合後的情況，並將評估結果提供給醫學系，作為決定校系分則內容的參考依據。（編輯：陳清芳）1070612

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