潘孟安賣萌拍影片 祝福畢業生

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）「縣長阿伯是你們的靠山」，屏東縣長潘孟安為給畢業學子們不一樣祝褔，連4年想新梗推出kuso影片。今年化身孩子們喜愛的對戰手遊最強隊友，戴頭盔、手拿平底鍋，賣萌祝福。

由於屏東多數學校都在同一時間舉辦畢業典禮，潘孟安無法逐一到各校歡送畢業生，從就任縣長起每年都拍攝kuso短片祝褔，引起熱烈迴響。

今年推出的畢業影片，內容是潘孟安在開「2019年台灣燈會」的會議中，接到小朋友的求救訊號，立馬停下會議前往支援，戴上頭盔、背包、手拿平底鍋，放下縣長身段賣萌，影片裡還順便宣傳「2019台灣燈會在屏東」及「屏東好物（農特產）」。