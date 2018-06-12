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五月五發福慶端午／午時水與五福大帝傳說

保庇2018/06/12 12:37
五月五發福慶端午／午時水與五福大帝傳說（圖／保庇）
五月五發福慶端午／午時水與五福大帝傳說（圖／保庇）

古人說：「未食五月節粽，破裘不甘放」，一過五月五代表著正式進入夏季。而在端午這天除了要祭祖拜神明，還要立蛋看人扒龍船，更重要的是不能忘記取驅邪保平安的午時水。

小時候常聽長輩說，午時水的各種好處。在農曆五月五日正中午取得的水，放置一整年都不會腐敗，還有各種妙用。因此每到這時候，家家戶戶都會聚集在井邊、河邊汲取午時水。

關於午時水的好處，有許多俗諺可以證明，例如「洗午時水，無肥亦美」、「午時洗目睭，明到若烏鶖」、「午時水飲一嘴，較贏補藥吃三冬。」，據說用午時水泡得茶更加甘甜，釀得酒更是香甜。如果小孩夜啼或者疑似煞到驚到，長輩也會用午時水幫小孩收驚。

比較講究的人，則是會在端午當天用菖蒲艾草煮過的水，混合午時水，讓小孩在正中午時洗澡，讓孩子的身體健康強壯百毒不侵。艾草具有驅寒、除溼、除菌、止癢、潤膚、活血等功用，而菖蒲具有驅蟲、止癢、去濕等功能，與艾草有些相似。有些人也會加入榕樹枝，加強避邪效果。過去醫療環境不佳，小孩很容易因為各種疾病喪失生命，農曆五月除了表示夏季到來，也是各種毒蟲甦醒活絡的季節，因此古人利用周遭隨手可得的植物，藉由午時水與菖蒲艾草替小孩洗澡的方式，維持自身衛生習慣，達到驅逐障厲的目的。

而午時水相傳與道教中掌管瘟疫的神明五福大帝有關，在中國福州有五位結拜兄弟張元伯、鍾士秀（鐘士貴）、劉元達、史文業和趙光明（趙公明），同時夢見神仙託夢：「五月五日子時，福州城有瘟疫。」雖然如此五人並未放在心上，但正開心的夜遊跑趴的時候，發現有小鬼在城裡各處井水投放瘟疫，並聽見這些小鬼喜孜孜的說著瘟疫即將流行，而百姓們卻不自知。五人商討該如何告訴百姓千萬不得飲水，試著告訴其他人也沒有人相信，最後決定犧牲自己，留下遺書投井警告百姓不得引用。

最後大家發現五人所說的都是真的，便建廟祭祀。後來玉皇大帝便將他們各封為顯靈公張元伯、應靈公鐘士秀（也作鐘士貴）、宣靈公劉元達、揚靈公史文業、振靈公趙公明（也作趙光明），專為人們驅除瘟疫，保祐居民平安。

目前並無科學佐證午時水的功效，但民間相信農曆五月五日午時取用的水，為純陽之水，無論吃喝擦用都能驅逐陰邪之氣。人們取水的地點除了山泉、溪邊之外，北港朝天宮附近有一口龍井，這口龍井據說與正殿媽祖座下的水井互通，且受到媽祖庇佑，因此每到端午便會開放供民眾自備容器裝取。

好奇午時水到底有沒有效，不如端午當天試試看，無論有沒有效都是個有趣的習俗，大熱天洗個溫涼的菖蒲艾草浴，換來一整年的平安健康，何樂而不為呢！

資料來源：

維基百科-午時水
維基百科-五福大帝
全國宗教資訊網－五福大帝

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關鍵字五月節五福大帝午時水端午
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