不可以浪費食物喔！畜魂碑感念犧牲動物美好靈魂

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）日治時期台灣是禁止民間私宰豬隻、牛隻等屠宰業，須送到官方屠宰場統一屠宰。屠宰場宰殺動物時，動物會發出宏亮且淒厲的叫聲，常叫得附近居民心神不寧，也擔心被屠宰的動物靈魂會不會心有怨念而留在原地、挾怨報復。
為被屠宰的動物豎立「畜魂碑」是日本常見的習俗，因此日本政府也將此一習俗帶到當時被日本統治的台灣。畜魂碑的豎立除了要感謝動物犧牲自己的生命滋養人類外，也是為了要安息動物的靈魂；另外，也希望藉此碑安定屠宰場周遭居民、屠宰人員的心理。
在台灣，有的畜魂碑也稱「獸魂碑」，目前全台有資料的畜魂碑約有二十餘個，不限於日治時期屠宰場舊址才有豎立，像是動物園、收容所、動物關愛中心皆有豎立畜魂碑的例子，都是為了要感念在這些地方奉獻、犧牲自己生命的動物。
通常在豎立畜魂碑的同時也會為這些動物靈魂舉辦招魂法會、祭拜儀式，希望能夠將動物亡魂引渡至極樂世界；直到現在，有些地方仍會定期為這些動物亡魂舉辦普渡法會。
其實，感念這些動物除了心中懷有尊敬、感恩的心之外，最重要的就是：絕不可浪費食物！
資料參考：
豬肉販業者－畜魂碑
文山社區大學－木柵畜魂碑
PEOPO公民新聞－畜魂碑與木柵遺址碑
維基百科－畜魂碑
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