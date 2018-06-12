不可以浪費食物喔！畜魂碑感念犧牲動物美好靈魂

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）日治時期台灣是禁止民間私宰豬隻、牛隻等屠宰業，須送到官方屠宰場統一屠宰。屠宰場宰殺動物時，動物會發出宏亮且淒厲的叫聲，常叫得附近居民心神不寧，也擔心被屠宰的動物靈魂會不會心有怨念而留在原地、挾怨報復。

為被屠宰的動物豎立「畜魂碑」是日本常見的習俗，因此日本政府也將此一習俗帶到當時被日本統治的台灣。畜魂碑的豎立除了要感謝動物犧牲自己的生命滋養人類外，也是為了要安息動物的靈魂；另外，也希望藉此碑安定屠宰場周遭居民、屠宰人員的心理。