鴻海工業富聯連3日漲停 續演蜜月行情

另一方面，鴻海午盤在平盤附近整理，來到新台幣87.5元，小漲0.11%，若以鴻海目前股本約173.28億股計算，鴻海市值約新台幣1.51兆元。工業富聯市值超過鴻海的差距越來越大。

工業富聯今跳空鎖住漲停人民幣23.99元，已經連續3個交易日漲停，漲幅高達74%，今天盤中市值超過人民幣4718億元（約合新台幣2.19兆元），持續上演蜜月行情。

中國大陸媒體報導，工業富聯今天持續漲停，市值排名上海A股第11大，若工業富聯連續11根漲停板，市值有機會超過A股股王貴州茅台。

外資報告預期工業富聯優於大盤表現，目標價可到人民幣24.6元。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比例來到84.8%。（編輯：林沂鋒）1070612