大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光執行長林恩平今天表示，玻璃鏡片在車用及戶外等鏡頭的確有優勢，但他完全看不到模造玻璃在手機上的優勢，而明年大立光會推出全塑膠潛望式鏡頭。

大立光今天召開股東會，林恩平在會後記者會中表示，「完全看不到模造玻璃在手機上的優勢，玻璃鏡片的確在車用、戶外有優勢，但就手機鏡頭而言，潛望式鏡頭就已經有一個鏡頭在那裡動，對熱並不敏感，模造玻璃找不到優勢。」

相對於去年問到同樣G+P的問題，林恩平今天明確的定調，對於手機採用全塑膠鏡頭因應未來規格提升顯得更具信心。