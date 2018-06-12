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中央社

相互抬轎 川普助金正恩走進世界舞台

中央社2018/06/12 12:48
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社記者鄭崇生新加坡12日專電）第一次握手有多久？美國總統川普和北韓領導人金正恩互握超過10秒鐘，相互微笑。川普創造屬於自己總統任內的歷史一刻，金正恩也掌握這一機遇，走進世界。

金正恩比川普先抵達現場，上午9時4分，比原定9時延遲約4分鐘，他和川普分別從左方及右方出現，走向掛有北韓及美國國旗的合照地點。先伸出手的川普握住金正恩的手後，還輕拍他的肩，雙方隨後面對鏡頭站好讓媒體捕捉這歷史一刻，兩人的第一次接觸，都顯得有些拘謹。

金正恩與川普的服裝造型都走傳統路線，金正恩選擇有「人民服」之稱的北韓領導人特色服裝現身，一身深黑色而不是穿西裝；打著紅色領帶的川普隨後像是引導金正恩方向般，兩人在各自翻譯陪同下走向一對一會談的現場，川普還不時透過翻譯，與金正恩交談。

美國總統與北韓領導人能走到坐下來面對面這一步，透過翻譯，金正恩說，這並不容易，雙方都克服了障礙。「川金會」或應證了「天下無難事，只怕有心人」的老話，但主要也因為川普的不拘泥於傳統且勇於嘗試，金正恩清楚掌握這位非典型美國總統的性格，不放棄這一歷史機遇，他走進世界舞台。

對北韓領導人這樣的獨裁者客氣友善，川普應是美國總統第一人，他也深知輕重，沒像日本首相安倍晉三那樣緊握住川普雙手不放。川普在握手後又豎起他的招牌大拇指手勢、比向金正恩。

兩人相見不過5分鐘，川普就告訴金正恩「很榮幸認識你」、「關係棒極了」，這兩句話讓白宮記者團有美國媒體記者忍不住驚呼，有人還跟著複誦，而還沒正式進入實質會談，川普就預言「會談將大大成功」。

北韓領導人走向世界、和現任美國總統平起平坐，金正恩達成了他的父親金正日曾努力嘗試、但不曾有過的「成就」，在平壤內部的權力地位更為鞏固，是他願意大膽嘗試的重要原因。單是北韓國旗能和美國國旗並列，傳播至全世界，對緊緊掌握北韓國內輿論方向的金正恩來說，這是大大宣傳他個人豐功偉業的最好時機。

對川普來說，當然是寫歷史，尤其是他的前任、從柯林頓、小布希到歐巴馬，歷任美國總統都拒絕北韓見面請求，「川金會」歷經波折最後成真，在他總統政治功績簿上的未來一定會有這一項。

美國的外交政策本就有圍堵（containment）與交往派（engagement）的分別，鷹派的國安顧問波頓視為是對北韓的圍堵派代表。在川普政府時代，不論圍堵或交往政策，幕僚的意見僅供參考，國務卿蓬佩奧就對這樣的情況有清楚認識。而美方與北韓五對五擴大雙邊會議中，座位的安排極有意思，更透露現在川普政府中誰說話更具分量。

在川普左手邊的是蓬佩奧，而坐在蓬佩奧對面的卻是金正恩的左右手金英哲，被視為是北韓的第二號人物。在位階上，理應和蓬佩奧相應對坐的是北韓外長李容浩，然而，李容浩的對面卻是波頓，兩人都是在桌位兩側的最外緣。照目前局勢來看，圍堵派不會是川普政府中北韓政策的主流。

如果前總統尼克森打開美國和中國關係正常化的重要一步，後人討論到川普總統留給後人的歷史遺產，一定會有這一場歷史性的「川金會」。至於如何評價，還得看接下來雙方的互動走向，尤其是在「朝鮮半島達成全面、可驗證且不可逆的非核化（CVID）」議題。

在一對一會談後，雙方一起走向擴大雙邊會議現場，儘管美國記者以英文喊問金正恩三次「是否要棄核、非核化」，但一臉招牌笑容的金正恩和川普一樣，僅向記者揮揮手，沒有回答，倒是透過翻譯指出，也許許多人都會認為這一刻像是「科幻電影」。

不論是否科幻，金正恩的笑而不答，事實上已有了和美國交往機會這一大步，而既然美國過去的圍堵與孤立北韓政策，沒有讓平壤走向棄核。如今川普嘗試交往，其實不過是實踐如他的前任歐巴馬對美國古巴政策轉變時的說法，「既然圍堵無效，何不試試新方法？」

但金正恩的笑而不答，不會是答案。除川普的意見，美國還有眾多意見者如國會能表達關切，就算外交事務是總統權限，川普最終還是得面對民意檢驗。

至於金正恩要如何向川普闡述他對CVID的想法，讓川普能接受，華府和平壤又要如何找到各自都能向內部解釋的一套說詞，關乎美國與北韓關係正常化的速度。（編輯：陳惠珍）1070612

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