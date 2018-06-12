加工區聯合徵才　釋出886個職缺、起薪上看55K

6月鳳凰花開，又到了畢業的季節，許多畢業生即將進入職場，開始積極找工作，經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓，將舉辦3場現場徵才活動，共釋出886個職缺，起薪則視不同職務而定，有經驗的LCM系統板開發工程師，薪資上看55k。

把握畢業季求才良機，經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓等3個園區陸續於14日、21日、22日舉辦現場徵才活動，共釋出886個職缺。高雄園區徵才活動提供233個職缺，參加徵才廠商有華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司，職缺項目包括品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等。