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加工區聯合徵才　釋出886個職缺、起薪上看55K

記者彭夢竺／台北報導2018/06/12 12:58
▲經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓，將舉辦3場現場徵才活動，共釋出886個職缺。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓，將舉辦3場現場徵才活動，共釋出886個職缺。（圖／NOWnews資料照）

6月鳳凰花開，又到了畢業的季節，許多畢業生即將進入職場，開始積極找工作，經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓，將舉辦3場現場徵才活動，共釋出886個職缺，起薪則視不同職務而定，有經驗的LCM系統板開發工程師，薪資上看55k。

把握畢業季求才良機，經濟部加工出口區管理處聯合高雄、台中及楠梓等3個園區陸續於14日、21日、22日舉辦現場徵才活動，共釋出886個職缺。高雄園區徵才活動提供233個職缺，參加徵才廠商有華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司，職缺項目包括品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等。

台中園區徵才活動則提供172個職缺，徵才廠商有佳凌科技、光聯科技、安碁科技、億力光電、友桂電子、亞洲光學、億威電子、保勝光學等8家公司，職缺項目包括產線人員、管理師、工程師、採購、資訊、國外業務代表、儲備幹部及主管階層等，薪資視不同職務而定，有經驗的LCM系統板開發工程師薪資上看55k。

至於楠梓園區部分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，一共提供481個工作機會，部分作業員職缺起薪上看41K，參與廠商有華泰電子、日月光半導體、台灣住礦、長華科技、旺詮、滿意人力6家公司等，提供生產助理員、技術員、品檢員、設備、製程各類工程師、及領班職缺，希望藉由媒合成功機會啟動園區成長動力，創造園區廠商與求職者雙贏效益。

 

關鍵字經濟部加工出口區管理處徵才職缺
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