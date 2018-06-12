端午加碼5億　威力彩加2億開在台中　大樂透40個百萬

台灣彩券公司總經理蔡國基今（12）日前往開出威力彩2.5億元頭獎的「吉客來彩券行」致贈頭獎商店獎牌，活動現場準備200份端午加碼的「大樂透」紅包與應景的粽子，發送給排隊的民眾，分享好運氣。

台灣彩券公司今（2018）年端午祭出總計5億元的加碼獎金，威力彩率先在5月21日頭獎加碼新台幣2億元，加碼當期即在台中市大雅區「吉客來彩券行」開出頭獎，1注獨得獎金2.5億元，也創下「威力彩」加碼當期頭獎就開出的紀錄。而大樂透端午加碼也將於6月15日登場，連續4期共加碼40個100萬及4萬個2000元，消費者可把握機會為自己荷包添財運。

蔡國基表示，今年5月財神爺似乎特別眷顧中部地區的民眾，5月下旬短短9天內，中部地區就開出了2注高額頭獎，送出總計超過10億元的高額獎金。「威力彩」在5月21日頭獎加碼2億元，於加碼當期頭獎就在台中市開出，一注獨得2.5億元。

緊接在後的「大樂透」於5月29日在彰化縣開出103年以來「大樂透」最高的單注頭獎獎金，1注獨得8億元。更為有趣的是「威力彩」近4年（2014年至2017年）平均1年開出4次頭獎，今年短短不到半年，「威力彩」就已開出4次頭獎。

不過，錯過威力彩端午加碼沒關係，大樂透今年端午加碼總計送出超過4萬個加碼獎項，6月15日至6月26日連續4期，每期保證送出10個100萬元及1萬個2千元。購買加碼各期的大樂透，每注可獲得一次抽獎機會，民眾可利用預購的方式，將加碼彩券一次買齊。

此外，每5分鐘開獎一次的 BINGO BINGO 賓果賓果持續加碼中，從6月8日起至6月23日連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，去年11月所推出的新玩法「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

