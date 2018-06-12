國民黨竹縣將提名楊文科　林為洲：我仍懷抱希望

國民黨組發會主委李哲華表示，中央提名協調小組決議明天向黨中央提名審核委員會，建議提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，並將送中常會通過提名。對此，爭取國民黨提名的立委林為洲今(12)日表示，「我仍懷抱希望」。

國民黨新竹縣長提名難產，原先決定以全民調決定人選，但中常會日前通過臨時提案，撤銷全民調決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理，也讓前主席馬英九、洪秀柱與中生代立委們跳出來，認為黨還是應該要維持制度。

李哲華表示，中央提名小組依據 5 月 30 日中常會決議，隨即於 6 月 1 日到新竹縣聽取新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會主席與副主席、村里長聯誼會會長，以及社團領袖等意見後，中央提名協調小組決議建議提名楊文科參選新竹縣長，並送明天中常會通過提名。