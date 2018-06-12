國民黨竹縣將提名楊文科　林為洲：我仍懷抱希望

國民黨組發會主委李哲華表示，中央提名協調小組決議明天向黨中央提名審核委員會，建議提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，並將送中常會通過提名。對此，爭取國民黨提名的立委林為洲今(12)日表示，「我仍懷抱希望」。
國民黨新竹縣長提名難產，原先決定以全民調決定人選，但中常會日前通過臨時提案，撤銷全民調決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理，也讓前主席馬英九、洪秀柱與中生代立委們跳出來，認為黨還是應該要維持制度。
李哲華表示，中央提名小組依據 5 月 30 日中常會決議，隨即於 6 月 1 日到新竹縣聽取新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會主席與副主席、村里長聯誼會會長，以及社團領袖等意見後，中央提名協調小組決議建議提名楊文科參選新竹縣長，並送明天中常會通過提名。
林為洲受訪時表示，遊戲規則一百步走到九十步才改，爭議還是很大，正當性一定會受到質疑，也會讓黨受到傷害，但他的態度很簡單會繼續爭取黨提名，並適時委由公正媒體做全民調讓外界參考。
林為洲說，他仍是懷抱希望，因為 5 月底既然可以改遊戲規則，黨說要找最可能勝選的人，那 8 月底在中選會正式登記之前，或許還可以徵召更為勝選的人。
對於外傳國民黨已做好林為洲脫黨參選的最壞打算，但林若願留在黨內，力拚兩年後的立委連任，則是最好的情況。林為洲則說，遊戲規則的變更，讓他覺得很委屈，但他還是會積極凝聚國民黨團結。
若是楊文科明天獲國民黨正式提名後，年底縣市長選舉，國民黨已完成所有縣市布局；楊文科將對上民進黨提名的鄭朝方，以及民國黨主席徐欣瑩。