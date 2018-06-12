縣市氣候變遷執行績效評比 中市獲特優

（中央社記者郝雪卿台中12日電）環保署公布「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」成績，台中市環保局今天表示，台中市再度奪下全國特優，明天將接受環保署頒獎。

環保署公布「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」成績，台中市再度奪下全國特優，環保局表示，這是中市連續7年獲得特優殊榮，環保署將於13日在台北剝皮寮歷史街區辦理「106年度縣市氣候變遷執行績效評比」的認證評等成果發表暨頒獎表揚活動，將由台中市環保局副局長陳宏益代表接受表揚。

陳宏益表示，台中市透過自治條例的制定來展現減緩氣候變遷的決心，例如透過低碳城市推動辦公室進行跨局處整合，推動「台中市發展低碳城市自治條例」，還由環保局訂定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等成果，獲得環保署審查委員高度肯定。