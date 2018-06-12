另類書香粽　新北市圖推廣親子共讀

端午節即將來臨，為推廣親子共讀，新北市立圖書館土城分館特別發揮巧思，將童書包進粽子裡，免費送給土城廣福公托中心的小朋友和家長，除讓小朋友認識端午節的典故，也透過另類書香粽，開啟小朋友的閱讀興趣。

新北市立圖書館表示，為了鼓勵爸爸媽媽利用假期陪孩子一起共讀好書，土城分館館員特別在端午前夕自製充滿創意的「書香粽」，送給土城廣福公托中心的小朋友和家長分享；一個個粽子裡包著館員精心挑選的童書兌換券，只要打開粽子，便可以免費兌換圖畫書，讓大小朋友驚喜無比！

新北市立圖書館指出，除了透過說故事活動，讓小朋友知道端午節的由來與節慶習俗，同時希望透過贈送「書香粽」，讓孩童在端午假期有好書可以閱讀，過個書香四溢的端午佳節；此外，江子翠分館即日起至6月15日舉行「好事包中」，讓考生自己包紙粽，寫下心願，作為自己的幸運符，祈求考試順利。