NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈駭客手法翻新　台企業年損失千億藍將提名楊文科　林為洲：懷抱希望8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

另類書香粽　新北市圖推廣親子共讀

記者陳志仁／新北報導2018/06/12 13:04
▲新北市立圖書館土城分館透過另類書香粽，開啟小朋友的閱讀興趣.。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.12）
▲新北市立圖書館土城分館透過另類書香粽，開啟小朋友的閱讀興趣.。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.12）

端午節即將來臨，為推廣親子共讀，新北市立圖書館土城分館特別發揮巧思，將童書包進粽子裡，免費送給土城廣福公托中心的小朋友和家長，除讓小朋友認識端午節的典故，也透過另類書香粽，開啟小朋友的閱讀興趣。

新北市立圖書館表示，為了鼓勵爸爸媽媽利用假期陪孩子一起共讀好書，土城分館館員特別在端午前夕自製充滿創意的「書香粽」，送給土城廣福公托中心的小朋友和家長分享；一個個粽子裡包著館員精心挑選的童書兌換券，只要打開粽子，便可以免費兌換圖畫書，讓大小朋友驚喜無比！

新北市立圖書館指出，除了透過說故事活動，讓小朋友知道端午節的由來與節慶習俗，同時希望透過贈送「書香粽」，讓孩童在端午假期有好書可以閱讀，過個書香四溢的端午佳節；此外，江子翠分館即日起至6月15日舉行「好事包中」，讓考生自己包紙粽，寫下心願，作為自己的幸運符，祈求考試順利。

板橋分館6月14日舉辦「包中！YA！」，自修室前準備竹葉糖免費與考生分享，總館館員與志工則貼心製作「包中（粽）」的小巧紙粽，即日起至6月20日前提供考生憑准考證免費索取；另外，29區分館同時舉辦「五月五慶端午」主題書展及說故事、電影爆米花等活動，歡迎一起到圖書館來過個不一樣的端午節。

關鍵字端午節親子共讀書香粽新北市立圖書館
修平科大與大里工業區聯手培育人才

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan