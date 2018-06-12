空污管制有成 高市冬季大眾運輸續免費

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市府今天公布「高屏空污總量管制計畫第一期」成果，顯示空污防制有成，而且削減量還是預估的4倍，為維護市民健康，高雄市也將繼辦冬季大眾運輸特定時段免費搭乘措施。

市府代理市長許立明、環保局長蔡孟裕召開記者會，公布「高屏空污總量管制計畫第一期」成果，報告指出，受管制的428家工廠採低污染的原料或燃料、拆除或停用設施、增加污染防制效率或產能降載等方式，達到削減污染物3139公噸的成果。

許立明指出，原預估減污量約732公噸，但是實際卻削減了3139公噸；其中興達電廠降載減排量到4成。細懸浮微粒(PM2.5)紅色警示天數，由民國105年的51天減為106年的31天，創下歷年同期最低，顯示空氣品質同步改善。