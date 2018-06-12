暑期上網學習 教育雲有大獎可抽

（中央社記者陳至中台北12日電）中小學暑假即將到來，許多家長擔心孩子整天閒閒沒事做，教育部教育雲規劃「夏日雲遊‧台灣行旅」、「Fun學過暑假」兩場線上學習活動，完成課程還可抽大獎。

教育部今天在台北召開雲端學習服務整合發表會，代理部長姚立德表示，台灣網路覆蓋率在全球名列前茅，但線上學習資源需要整合，過去宜蘭縣的學生多半只使用宜蘭縣開發的教材，無法接觸到台北市、高雄市的充沛資源，相當可惜。

姚立德認為，十二年國教鼓勵學生自發學習，就應給予全國豐沛的資源，分門別類讓學子挑選。教育部近年積極整合各縣市的學習平台，使用「教育雲」的單一帳號就能查閱所有資源，鼓勵師生在網路上互動，下課後仍能繼續發揮學習的效果。