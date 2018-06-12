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娛樂

女星曾被爆走私82顆安非他命　近日預告將復出

記者陳雅蘭／綜合報導2018/06/12 14:27
▲朴春曾被冠上走私毒品，近日預告回歸樂壇。（圖／朴春twitter , 2018.6.12）
▲朴春曾被冠上走私毒品，近日預告回歸樂壇。（圖／朴春twitter , 2018.6.12）

曾是夯團2NE1主唱的朴春，2014年遭爆在2010年時，託母親從美國寄82顆安非他命到南韓，而被冠上走私毒品罪名，使得名氣大跌，被公司YG娛樂冷凍多年，最後於前年不續約離開公司，多年未露面的她，昨（11）日在個人社群網站發文，預告將回歸歌壇。

朴春昨在twitter、IG發文久違向粉絲問好，並透露新歌即將問世，自己已經準備好了，要大家也一起「get ready」，文末還說到很想念大家，表示現在自己很幸福，一番話讓2NE1的鐵粉感動不已，紛紛留言說「我好想妳」、「我等不及了」、「我們等你」。

朴春曾在2010年從美國寄82顆安非他命遭海關查獲，而她公司則表示，朴春是因精神疾病需要服用此藥物，才請母親幫忙寄回，對藥物成分不知情。而該事件是在2014年才被爆出，卻過了4年才被舉發，讓節目《PD手冊》在4月時談起，再度掀起一陣討論。


▲朴春發文預告回歸。（圖／朴春twitter、IG , 2018.6.12）

 

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