女星曾被爆走私82顆安非他命　近日預告將復出

曾是夯團2NE1主唱的朴春，2014年遭爆在2010年時，託母親從美國寄82顆安非他命到南韓，而被冠上走私毒品罪名，使得名氣大跌，被公司YG娛樂冷凍多年，最後於前年不續約離開公司，多年未露面的她，昨（11）日在個人社群網站發文，預告將回歸歌壇。

朴春昨在twitter、IG發文久違向粉絲問好，並透露新歌即將問世，自己已經準備好了，要大家也一起「get ready」，文末還說到很想念大家，表示現在自己很幸福，一番話讓2NE1的鐵粉感動不已，紛紛留言說「我好想妳」、「我等不及了」、「我們等你」。