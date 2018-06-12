日盼川金會 東北亞和平踏出一大步

安倍在記者會就川金會表示，期待能為解決核武、飛彈及最重要的日人遭北韓綁架問題帶來進展。北韓有豐富的資源和勞動力，如果能走上正途，就能描繪光明的未來。今後對於北韓，也將發出強烈的訊息，希望和馬哈地一起合作。

美國總統川普與北韓領袖金正恩在新加坡舉行會談，日本政府高度關注。日本首相安倍晉三今天與來訪的馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）會談，對川金會及如何因應北韓交換意見。

川金會：各國反應（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本政府發言人、官房長官菅義偉今天就川金會表示，期盼這是為東北亞和平與安定踏出一大步的歷史性的會談。

菅義偉在內閣會議後的例行記者會表示，強烈期待會談是核武、飛彈及最重要的日人遭北韓綁架問題進展的機會，也是為東北亞的和平與安定踏出一大步的歷史性的會談。

日本外相河野太郎在記者會表示，能否讓北韓明確承諾，將核武在內的所有大量毀滅性武器、所有射程的彈道飛彈，透過可檢證且不可逆的方法廢除，是最重要的焦點。

日本防衛大臣小野寺五典在記者會說：「即使有一定程度的承諾，但確認北韓做出具體行動前，一定不能鬆懈。絕對不能樂觀。」

日本政府為蒐集相關情報，已派遣國家安全保障局局長谷內正太郎及外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治前往新加坡。（編輯：廖漢原）1070612