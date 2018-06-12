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〈華碩股東會〉全年營收個位數衰退 營益率衝4% 手

鉅亨網2018/06/12 13:10
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華碩 (2357-TW) 今天召開股東會，執行長沈振來認為，手機事業今年第 3 季、第 4 季有機會重返獲利；不過整體來說，今年華碩營收可能呈現個位數百分點衰退，惟營益率 4% 仍將是今年努力目標之一。

華碩董事長施崇棠表示，2016 年上半年面臨 DRAM 短缺，HP 佔據零組件優勢，去年上半年對所有筆電大廠形成壓力，華碩在這個機會中，不僅讓組織調整，下半年並順利追回獲利。

他認為，DRAM 缺貨的狀態在今年還沒有完全解除，而 MLCC 更是一大挑戰，華碩在策略上將會做出最佳因應。

沈振來也表示，產業變動速度快，企業進步的速度就要比產業更快，華碩的營收及獲利表現等，在組織變動後一段時間才會發酵。整體來說，營益率 4% 將是公司今年努力的目標之一，不過今年營收可能以個位數百分點率退。

沈振來進一步指出，因為個人電腦主要還是消費型產品，雖然業務有成長一些，但在經營上會比較辛苦，而今年第 3 季、第 4 季手機獲利有機會轉正。

手機、筆電產業競爭激烈，沈振來表示，應該先讓產品增加附加價值，包括創新、美學、速度領先及成本控制等幾個方面，讓產品回到獲利的正軌道。

沈振來指出，目前手機主流產品主攻印度、印尼等地區，出貨後都能順利銷售完畢，表現不錯。華碩要力拚成為全世界第七家手機事業獲利的公司，下半年華碩針對重點國家推出手機高端產品，朝向高成長的方向走。

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關鍵字華碩手機headline
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