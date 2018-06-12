非法旅宿猖獗 周永暉：盼加重處罰

日本民泊法將上路，8成非法旅宿遭訂房平台下架，反觀台灣非法日租套房仍猖獗，台南市旅館商業同業公會理事長黃建豐表示，以台南市為例，非法日租每年搶走約2至3成的客源，但消防、公安都沒有保障。

觀光局長周永暉今天在記者會中表示，旅客追求低房價的同時也要考慮非法旅宿或非法日租所產生的問題，如安全的疑慮、未負擔之納稅義務、影響當地居民的隱私及安寧，以及消費糾紛等等，選擇合法旅宿才能夠保障權益、不踩地雷。

他強調，目前觀光局持續稽查非法旅宿，必要時得採斷水斷電等強制措施，他認為，現行法令對於非法業者的罰責偏低，盼未來能透過修法，加重處罰和取締，也會持續和電商平台溝通，要求平台將非法業者下架。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞受訪時表示，台灣的旅館已經供過於求，合法業者不怕競爭，但非法業者沒有納稅納管，房價偏低，造成合法業者無法公平競爭，若是能公平競爭，業者也很願意一起提升台灣觀光產業品質。（編輯：陳清芳）1070612