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非法旅宿猖獗 周永暉：盼加重處罰

中央社2018/06/12 13:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北12日電）非法日租套房猖獗，衝擊合法業者生意，觀光局今天和300位旅宿業者齊聚台北車站召開記者會，觀光局長周永暉表示，目前對非法業者罰責偏低，盼透過修法加重處罰。

日本民泊法將上路，8成非法旅宿遭訂房平台下架，反觀台灣非法日租套房仍猖獗，台南市旅館商業同業公會理事長黃建豐表示，以台南市為例，非法日租每年搶走約2至3成的客源，但消防、公安都沒有保障。

為宣示打擊非法業者決心，觀光局今天和300位旅宿業者齊聚台北車站召開記者會，呼籲旅客選擇合法旅宿，才能保障權益。

觀光局長周永暉今天在記者會中表示，旅客追求低房價的同時也要考慮非法旅宿或非法日租所產生的問題，如安全的疑慮、未負擔之納稅義務、影響當地居民的隱私及安寧，以及消費糾紛等等，選擇合法旅宿才能夠保障權益、不踩地雷。

他強調，目前觀光局持續稽查非法旅宿，必要時得採斷水斷電等強制措施，他認為，現行法令對於非法業者的罰責偏低，盼未來能透過修法，加重處罰和取締，也會持續和電商平台溝通，要求平台將非法業者下架。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞受訪時表示，台灣的旅館已經供過於求，合法業者不怕競爭，但非法業者沒有納稅納管，房價偏低，造成合法業者無法公平競爭，若是能公平競爭，業者也很願意一起提升台灣觀光產業品質。（編輯：陳清芳）1070612

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