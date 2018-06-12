網路世界成創作來源 廖堉安弘光辦個展

（中央社記者蘇木春台中12日電）藝術家廖堉安以網路世界作為創作來源，利用壓克力顏料作畫，即日起到6月26日在弘光科大舉辦「不定性生活誌」個展，藉由動物的形象畫作反映出人類樣貌，對應出各式慾望和壓力。

廖堉安曾在台北市立美術館、國立台灣美術館等地展出作品，這次個展展出近三年不同時期代表作，用壓克力顏料、畫布創作與網路議題相關的畫作。廖堉安受訪表示，創作選用可愛型、較親近人的動物，例如貓、狗、鴨子、鳥、熊當作擬人的元素，描述出都會人群的網路世界。

「試水溫專員」是廖堉安今年創作的作品，畫作是一隻會游泳的鴨子，但是身上卻帶著一個游泳圈，小心翼翼的要去踩踏溫泉，主要是表達網路世界中，人與人交往之初，在測試彼此之間的距離，必須要很小心的邁開第一步。