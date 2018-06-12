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網路世界成創作來源 廖堉安弘光辦個展

中央社2018/06/12 13:06
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中12日電）藝術家廖堉安以網路世界作為創作來源，利用壓克力顏料作畫，即日起到6月26日在弘光科大舉辦「不定性生活誌」個展，藉由動物的形象畫作反映出人類樣貌，對應出各式慾望和壓力。

廖堉安曾在台北市立美術館、國立台灣美術館等地展出作品，這次個展展出近三年不同時期代表作，用壓克力顏料、畫布創作與網路議題相關的畫作。廖堉安受訪表示，創作選用可愛型、較親近人的動物，例如貓、狗、鴨子、鳥、熊當作擬人的元素，描述出都會人群的網路世界。

「試水溫專員」是廖堉安今年創作的作品，畫作是一隻會游泳的鴨子，但是身上卻帶著一個游泳圈，小心翼翼的要去踩踏溫泉，主要是表達網路世界中，人與人交往之初，在測試彼此之間的距離，必須要很小心的邁開第一步。

作品「膽小鬼進行曲」，則把人比喻成帶刺的河豚，說明人在網路世界渴望建立人際關係，卻因帶刺退縮，儘管身旁有很多鮮豔又豐富的彩球，終究很孤獨。

廖堉安指出，網路世界感情建立變得輕易，卻也隨意，似乎一個刪除，一個手指滑動點選，累積的情感與話語，便能消除、封鎖或隔離，畫作描述網路世代的生活、人際關係進行，從包裝紙、電視、網頁找尋不同圖騰的意象，擷取後變成創作。

廖堉安在部分作品旁擺上鍋蓋、水瓢、蒼蠅拍等當裝飾品，他說，生活是瑣碎的，要讓觀眾從看展中看到自己生活的媒介品，展場中也展出「網路酸民」、「名嘴歌唱班」、「網戀」總共30多件作品，適時反映出網路的縮影。

廖堉安「不定性生活誌」個展展期從即日起到6月26日，展出地點在弘光科技大學藝術中心及弘櫻館。（編輯：劉政權）1070612

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