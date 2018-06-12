藍將提名楊文科選竹縣長 林為洲：遺憾

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨將提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，積極爭取黨內提名的國民黨立委林為洲今天對此表示遺憾，但他也說，他的態度仍是一樣的，在候選人完成登記前，會繼續爭取。

國民黨新竹縣長提名難產，原先決定以全民調決定人選，但中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原決議，授權中央提名協調小組研訂策略處理。國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組決議明天向中央提名審核委員會建議提名楊文科參選新竹縣長，送明天中常會通過提名。

林為洲接受中央社記者訪問時表示，對此感到遺憾，因為沒有辦法按照原本的遊戲規則走，一定會引起爭議，地方上也有很多聲音，希望能回到機制；更嚴重的是有媒體說會與他黨進行二階段整合，因此這徵召提名，不知有何意義，也讓他認為不可思議。