疑煞車失靈 貨車連撞十多輛汽機車

（中央社記者楊思瑞台南12日電）一輛載運小型挖土機的貨車今天上午行經台南市永康區一處路口時，疑似因煞車失靈，追撞前方相同方向正在停等紅燈的十多輛汽、機車，造成7人受傷送醫，幸好都沒有生命危險。

車禍發生於台南市東區與永康區交界處的中華路與小東路口，屬於交通流量很大的路口。連續幾聲巨大碰撞聲響嚇壞附近路人、商家及其他汽機車駕駛。一輛載有小型挖土機的貨車陸續擦撞多輛汽、機車，直到車頭底部被其中一輛機車卡住才停下，現場一片凌亂。

警方初步調查，由侯姓男子駕駛的貨車先擦撞一輛休旅車右方的後視鏡，然後擦撞一輛汽車，再撞上一輛運送營養午餐的貨車、汽車及一輛計程車，最後波及在停等區等紅燈的多輛機車，前後約有十多輛汽、機車遭撞。