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中央社

疑煞車失靈 貨車連撞十多輛汽機車

中央社2018/06/12 13:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）一輛載運小型挖土機的貨車今天上午行經台南市永康區一處路口時，疑似因煞車失靈，追撞前方相同方向正在停等紅燈的十多輛汽、機車，造成7人受傷送醫，幸好都沒有生命危險。

車禍發生於台南市東區與永康區交界處的中華路與小東路口，屬於交通流量很大的路口。連續幾聲巨大碰撞聲響嚇壞附近路人、商家及其他汽機車駕駛。一輛載有小型挖土機的貨車陸續擦撞多輛汽、機車，直到車頭底部被其中一輛機車卡住才停下，現場一片凌亂。

警方初步調查，由侯姓男子駕駛的貨車先擦撞一輛休旅車右方的後視鏡，然後擦撞一輛汽車，再撞上一輛運送營養午餐的貨車、汽車及一輛計程車，最後波及在停等區等紅燈的多輛機車，前後約有十多輛汽、機車遭撞。

目擊民眾表示，當時先聽到好幾聲碰撞聲響，回頭一看發現一輛貨車撞上前方停等紅燈的車輛，嚇死人了。

遭撞的計程車駕駛表示，當時正在停等紅燈，突然就被撞上，不知道發生什麼事。如果當時貨車沒有先撞到他的計程車，前方的機車可能要被撞到路中間去了。

侯姓男子向前往處理的員警表示，當時不知道為何踩不到煞車，車輛往前擦撞其他車輛後才停下。

台南市消防局救護車先後安排7名傷者送醫，所幸初步檢查後都沒有生命危險。警方指出，肇事原因還需進一步釐清。(編輯:陳政偉/)1070612

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