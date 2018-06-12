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Fed升息在即 分析師料中國央行將跟進 靠政策工具

鉅亨網2018/06/12 13:15
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美國聯準會 14 日升息幾乎已成為定局，市場也關注主要央行是否將跟進。據《經濟參考報》報導，業內多認為中國央行會「跟進」，但做法上不見得是調升存貸款基準利率，人民幣前景也不會因此轉為看貶。

目前中國央行「升息」手段有幾，比起最簡單的上調存貸款基準利率，近期中國央行較常使用逆回購、MLF 等為代表的貨幣政策工具操作利率，來達到「升息」效果。自 2016 年以來，除了 2017 年 6 月之外，中國央行均未升息，而以上調 OMO、MLF 等為代表的政策利率應對。

中信證券固定收益首席分析師明明認為，考量中國經濟基本面面臨一定下行壓力，擴大內需和降低企業融資成本，成為經濟金融工作的主要目標，內部環境制約貨幣政策收緊，升息面臨的壓力較大。

明明推猜，中國央行可能會升息 5 個基點，並結合 MLF 等公開市場操作進行流動性投放，根據國內經濟形勢跟進美國聯準會動作。

《北京商報》則引述中國民生銀行首席研究員溫彬分析，中國的宏觀經濟形勢處於穩中向好的階段，第 2 季度以來內需也比較穩定，並且在全球貨幣政策退出量化寬鬆這個大方向上，中國央行高機率跟隨美國升息，雖然可能僅是小幅升息。

不過，興業研究首席固定收益徐寒飛認為，中國目前跟美國的利差還比較明顯，因此直接跟隨升息的可能性不是很大，但為了對沖預期風險，可能會適當的干預銀行間流動性，推升一下短期利率。

美元兌人民幣走勢

此外，即使因為美國升息在即，新興市場貨幣普遍對美元重挫，但年初至今，人民幣仍對美元漲 1.5%。特別是對一籃子貨幣，上週五 (6 月 8 日) 的 CFETS 人民幣匯率指數較前週下跌 0.03% 至 97.30，但這仍處於近兩年的高位，去年一整年 CFETS 都維持在 94 上方。

外資銀行中國金融市場部主管表示，目前企業結匯的意願較強，也對人民幣形成支撐。有些結匯企業覺得人民幣不會太多走弱，認為漲跌都有限，願意在目前位置賣些看漲期權來先收期權費。

招商證券宏觀分析師劉亞欣指出，今年主要機構認為美元兌人民幣的區間為 6.2 到 6.45，隨著歐元區政治風險轉淡、歐洲央行緊縮預期再起，各界認為美元再持續大漲的空間也有限。

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