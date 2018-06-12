Fed升息在即 分析師料中國央行將跟進 靠政策工具

美國聯準會 14 日升息幾乎已成為定局，市場也關注主要央行是否將跟進。據《經濟參考報》報導，業內多認為中國央行會「跟進」，但做法上不見得是調升存貸款基準利率，人民幣前景也不會因此轉為看貶。

目前中國央行「升息」手段有幾，比起最簡單的上調存貸款基準利率，近期中國央行較常使用逆回購、MLF 等為代表的貨幣政策工具操作利率，來達到「升息」效果。自 2016 年以來，除了 2017 年 6 月之外，中國央行均未升息，而以上調 OMO、MLF 等為代表的政策利率應對。

中信證券固定收益首席分析師明明認為，考量中國經濟基本面面臨一定下行壓力，擴大內需和降低企業融資成本，成為經濟金融工作的主要目標，內部環境制約貨幣政策收緊，升息面臨的壓力較大。