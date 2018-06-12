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〈台灣大股東會〉蔡明忠：499是一個慘案 用戶權益

鉅亨網2018/06/12 13:12
鉅亨網 / NOWnews
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台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長蔡明忠坦言，499 促案對電信業來說，可用一個激烈的字眼形容，應該是一個「慘案」，但對用戶權益是不是有得到提升，「很不確定」，但如果同業是為了政策使命，也只好認了，不過，「祈禱上蒼憐憫」，未來不要再有同樣的事發生。

電信三雄在 5 月初推出 7 天的 499 吃到飽促案，吸引逾 200 萬人申辦，也造成民 眾排隊久候，各電信業門市營業到半夜，員工加班過勞，尤其是吸引 144 萬人搶辦的中華電 (2412-TW) 最為嚴重，不過，從 5 月電信三雄自結獲利來看，在違約金的收入下，單月營收及獲利都出現成長，但後續長遠的發展還有待觀察。

台灣大是首家召開股東會的電信業者，股東關切 499 資費促案對員工造成的影響，蔡明忠指出，這個促案對電信業來說，可以用一個激烈的字眼，應該是一個「慘案」，但不可諱言的，4G 滲透率的確因此大幅度提高，推升台灣在世界 4G 滲透率名列前茅。

蔡明忠表示，不知是不是同業 (指中華電) 有政策使命，要把 4G 滲透率推上世界前茅，有這樣一個政策使命，如果是為了推升台灣在世界上的數位地位，要做出這樣子的犧牲，「我們也認了」。

蔡明忠說，499 促案造成勞動條件確實有下降的情形，「祈禱上蒼憐憫」，未來不要再有同樣的事發生，否則即使窮盡所有人力，也很難確保所有勞工權益都能不受影響。

總經理鄭俊卿則是表示，在公司治理上名列前茅，且嚴格執行勞基法和一例一休，499 之亂是因為在 7 天中有 200 多萬人申辦，幾乎是電信公司 3 個月的申辦量； 至於有民眾擔憂是否因 499 方案，影響網路頻寬，鄭俊卿指出，台灣大這次申辦用戶占比較小，速度上沒有問題。

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