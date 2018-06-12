暑假血庫告急　警廣臺中分臺發動「空中傳愛．挽袖捐血」

警廣臺中分臺長鮑靜娜表示，警廣臺中分臺每季都會舉辦捐血活動，參與的聽眾很踴躍，不少是在空中聽到廣播，主動「轉個彎」繞過來捐血。今天是今年度第二次舉辦捐血，因為入夏以來天氣酷熱，影響捐血意願，暑假又即將開始，捐血中心反應，血庫的四種血液存量已出現短缺，鮑臺長特別呼籲民眾挽袖捐熱血。

炎炎夏日嚴重影響捐血意願，加上暑假即將到來，血庫雪上加霜。台中捐血中心出現4種血液存量告急警訊！警廣臺中分臺今天發起「空中傳愛．挽袖捐血」活動，一天來，挽袖捐血民眾相當踴躍。其中彭姓市民拔頭籌，一大早就來排隊等捐血，他是警廣捐血活動的常客，只為了響應「捐血一袋，救人一命」號召。



▲響應捐血，85C提供300份午茶券，招待熱心捐血民眾喝飲料，或品嘗小點心（圖／金武鳳攝 , 2018.6.12)

捐血活動在台中市黎明辦公區大禮堂舉辦，自早上9時開後，參與民眾就絡繹不絕，一名騎著摩托車來的彭先生說，他是警廣粉絲，一年三次捐血活動，他從未缺席，「已不記得捐了幾次血了」。彭先生說捐血能救人，也有益健康，鼓勵大家多參與。

參與警廣捐血活動的人很踴躍，其中警察義行不落人後，包括臺中市警察局犯罪預防科，少年隊、第六分局及國道七隊都共襄義舉，有不少人乘空檔挽袖捐血。此外，高速公路局中區養護工程分局，臺灣自來水公司也在現場設攤宣導。

為鼓勵民眾挽袖捐血，有不少熱心單位提供禮物給捐血民眾當「丹鹿」，例如新社花農一早就開車送來大批香水百合，還有臺中卉批發市場提供各色各樣小盆栽，85C則送午茶券，維他露基金會請民眾喝飲料，自來水公司也送出馬克杯或擦手巾，讓每位捐血民眾「滿載而歸」。





